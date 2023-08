Meeting aérien de l’aéroclub du Sarladais dimanche 6 août 2023

Parachutistes, pilotes de voltige et machines des plus étranges seront une nouvelle fois au rendez-vous du meeting aérien organisé par l’Aéroclub du Sarladais ce dimanche 6 août sur l’aérodrome de Domme.

ⓘ Publicité

On vous promet un spectacle aérien tout à fait exceptionnel car, à la participation habituelle des pilotes de l’Equipe de France de Voltige Aérienne, aux commandes de leur Extra 330, viendra s’ajouter une formidable participation de l’Armée de l’Air et de l’Espace.

Grande première dans notre région, le Rafale Solo Display, qui évolue habituellement dans les manifestations internationales et qui sera de retour du salon du Bourget, fera vibrer le ciel sarladais.

Pour ne pas être en reste, la Marine Nationale proposera le dernier né de ses hélicoptères habituellement embarqué sur le Charles de Gaulle : le NH 90 Caïman.

Car podium format XXL, animations au sol, simulateurs de vol….. La représentation de l’Armée de l’Air est à marquer d’une pierre blanche.

La participation des « civils » sera également très relevée et originale : les Crazy Piper voleront à quatre, en formation particulièrement « déjantée », dans le style des numéros « d’Adémaï aviateur ».

Le champion du monde de Voltige 2019, Louis Vanel, venu de Villeneuve-sur-Lot, fera une démonstration éblouissante de ses talents, aux commandes de son Extra 330.

Autre moment fort de l’après-midi, un couple de « fous volants » venus de Suisse avec leur Boeing Stearman des années 30. Lui effectuant aux commandes des acrobaties spectaculaires, tandis que sa compagne, quittant la cabine, ira se balader, en toute décontraction et la tête à l’envers, sur l’aile supérieure de se son aéronef.

Du bruit, de la fureur….et la poésie dans tout ça ? Comme des milliers de chercheurs, d’ingénieurs qui expérimentent et proposent déjà des solutions pour une aviation plus propre, plus en phase avec l’avenir de notre planète, l’ACS, à son modeste niveau, pense déjà à l’avion école du futur : électrique, sûr, et particulièrement silencieux. Venu d’Albi, le Vélis électrique, en démonstration, vous offrira un « retour vers le futur ».

C’est à Jean Marc Roussie, un Sarladais jadis formé au club, jeune retraité d’Air France tout juste descendu de son Airbus géant A 380, que reviendra l’honneur de clore le meeting aux commandes du plus léger appareil de la journée : le Swift light, élégant, gracieux et totalement silencieux, car électrique lui aussi.

Avec de telles machines, Les Ailes Sarladaises ont de l’avenir !

Accès dès le matin à partir du pont de Vitrac (éviter la traversée du village de Domme)

Attention : Pont de Groléjac fermé

Entrée : 13 euros (gratuit pour les moins de 12 ans) / Restauration sur place / Buvettes / Parking gratuit