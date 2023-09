Michael Flatley's Lord of The Dance en spectacle à Brest Aréna le 29/09/23

Spectacle Michael Flatley's Lord of The Dance à Brest Aréna le 29/09/23 à 20h00

25 years of standing ovations !

Lord of the Dance est né d’un rêve de Michael Flatley : créer le plus grand spectacle de danse irlandaise au monde. Forgé à partir de son ambition et d'une performance qui avait marqué le monde entier au concours Eurovision de 1994, le spectacle Lord of the Dance est l'aboutissement de la conviction de Michael Flatley : « Rien n'est impossible. Suivez vos rêves. »

Depuis sa première représentation en 1996 à Dublin, le spectacle Lord Of The Dance de Michael Flatley a été présenté dans plus de 1000 salles partout dans le monde et a attiré plus de 60 millions de spectateurs dans 60 pays différents sur tous les continents, ce qui en fait l'une des productions de danse les plus populaires au monde.

Le spectacle passe à la vitesse supérieure pour son 25ème anniversaire : nouvelle mise en scène, nouveaux costumes, nouvelle chorégraphie signée Michael Flatley, effets lumineux spéciaux à la pointe de la technologie.

Le spectacle met en vedette 40 des jeunes artistes les plus remarquables au monde, dirigés par Michael Flatley, sur une nouvelle musique du compositeur Gerard Fahy. Cette nouvelle version combine le meilleur de la tradition et la nouveauté d’une musique et d’une danse totalement au goût du jour.

