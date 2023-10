Exposition : Tintin s’invite aux Bassins des lumières à Bordeaux à partir du 20 octobre

Après “Dali et Gaudi” ou encore “Venise la sérénissime”, une nouvelle exposition immersive s’apprête à bluffer les visiteurs des Bassins des lumières à Bordeaux. A partir du 20 octobre 2023 et jusqu’au 7 janvier 2023, “ Tintin l’aventure immersive ” rassemblera petits et grands autour du personnage culte d’Hergé. Mais Tintin ne serait pas Tintin sans son petit Milou, le capitaine Haddock, les Dupondt, le professeur Tournesol, la Castafiore et tous les autres.

ⓘ Publicité

Tintin et les héros d'Hergé au coeur de la nouvelle exposition des Bassins des lumières à Bordeaux - © Culturespaces - V. Pinson © Hergé - Tintinimaginatio – 2023

“Tintin, l’aventure immersive”

Pour cette nouvelle exposition immersive, les Bassins des lumières mettent la barre très haut en replongeant le public au cœur des aventures du célèbre journaliste. De “Tintin au pays des Soviets” en 1929 aux albums plus récents, suivez Tintin dans ses péripéties autour du monde. Du papier au digital, Tintin reprend vie pour une expérience inédite pour les visiteurs… de 7 à 77 ans. Et si les Bassins des lumières vous ont régalés au son des Pink Floyd pour l’exposition autour de Dali et Gaudi , c’est le grand compositeur français Alexandre Desplat qui s’occupe de la mise en musique de cette aventure. Une belle manière de redécouvrir l’univers de Tintin !

Les Bassins des lumières à Bordeaux rendent hommage à Tintin à partir du 20 octobre 2023 - © Culturespaces - V. Pinson © Hergé - Tintinimaginatio – 2023

L’expo côté pratique

Du 20 octobre 2023 au 7 janvier 2024

La billetterie est disponible en ligne sur le site des Bassins des lumières

Pendant les vacances de la Toussaint : tous les jours de 14h à 20h

Du 06/11 jusqu’au 22/12 : tous les mercredis, samedis et dimanches après-midis de 14h à 20h

Pendant les vacances de Noël : tous les jours de 14h à 20h

Tarifs de 7 à 15€