Mouans-Sartoux : Re-play re-vient et invite Jacky du Club Dorothée !

Nous les enfants devenus grands, sommes heureux de retrouver le temps d'un week-end les jeux vidéo de l'époque, les jouets qui nous ont amusé, la musique que l'on écoutait, le ciné, la télé... tout est dispatché dans deux espaces XXL (il faut bien tout le week-end pour faire une vraie visite) pour nous aider à franchir la barrière du temps.

ⓘ Publicité

Ceux qui l'ont vécu savent : retrouver ce bon temps ne peut que sur-exciter. Ainsi, on pourra utiliser des consoles rétro, en libre accès ou en compétition. Donc, que l'on soit plutôt Mario, Sonic, Zelda ou Street Fighter, on pourra reprendre de la manette, et ça c'est chouette !

Autres bonnes choses qui nous mettent (déjà) en joie : on va pouvoir admirer des collections de jouets, de figurines, de vinyles, de sabres laser et d’autres trésors qui nous rappelleront notre enfance. Vous pourrez aussi acheter des vêtements et des accessoires rétro chez les différents vendeurs présents. Et pourquoi pas vous faire tatouer un symbole geek par un professionnel ?

Si vous avez des enfants, il ne faut pas hésiter à les faire participer à des jeux de société d’époque que l'on connaît par coeur comme le Docteur Maboule ou le Picpus. Vous pourrez aussi croiser les Ghostbusters French Riviera, les fans de Retour vers le futur et d’autres artistes imprégnés de la culture geek.

Enfin, le festival Re-Play cette année, va vous permettre de rencontrer des invités de prestige. Comme Jacky, l’animateur du Club Dorothée, qui viendra partager ses souvenirs et ses anecdotes avec vous. Il est également connu pour son rôle précurseur d’émissions musicales avec Platine 45 qui fête ses 40 ans cette année !

À écouter L’animateur de télévision Jacky et sa carrière

Invité aussi, Cyril Drevet qui animait Televisator 2 et parlait de jeux vidéos dans les émissions de Dorothée au début des années 90.

Re-Play, c'est aussi le photocall H.P.I : à haut potentiel instagrammable. Pour se créer des souvenirs en famille avec les décors et les accessoires inspirés des films et séries cultes.

Re-Play, c’est le festival qui vous fait plaisir tout en vous faisant plaisir. C’est une occasion unique de partager un moment convivial et festif et une façon de soutenir des bénévoles passionnés qui font vivre la culture geek dans la région. "Notre équipe est composée à 100% de bénévoles qui œuvrent chaque année à restaurer de vieilles consoles et bornes, réparer et préparer l'un des plus beaux festival. Notre credo : le rendre passionnant pour tous et garder un prix d'entrée accessible à tous. Un festival de passionnés pour des passionnés", explique l'association qui organise.

N’attendez plus : réservez vite vos places sur le site du festival et venez faire un saut dans le passé !

Gagnez des invitations en écoutant France Bleu Azur, partenaire du festival.