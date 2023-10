Mougins : La légende du Saint-Buveur mardi 3 octobre 2023

Christophe Malavoy est aussi réalisateur pour le cinéma. On a retenu notamment son film Zone Libre, avec Mathilde Seigner. Dans cette pièce pleine de délicatesse - qui fait penser à un joli conte - il démontre toutes ses qualités de comédien.

Il incarne là Andréas, un sans-abri à Paris, qui aspire à la dignité dans un monde cruel. Il est le héros de La Légende du saint buveur, le dernier chef-d’oeuvre de Joseph Roth, écrivain hongrois du XXe siècle. Christophe Malavoy fait de cette oeuvre pleine d’humanité, une adaptation fraîche et irrévérencieuse, sensible et bouleversante. Il joue de la trompette, chante, raconte sa misère avec la dimension burlesque et comique de Buster Keaton ou Charlie Chaplin.

La mise en scène repose sur peu d’éléments, et principalement sur l’imaginaire des spectateurs. Une lumière, un silence, une phrase musicale, et soudain, une finesse poétique vous touche en plein coeur et votre âme d’enfant s’éveille.

La légende de Saint-Buveur à Scène 55 à Mougins

Mardi 3 octobre à 20h30

