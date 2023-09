Mougins : Tutu, un spectacle de danse désopilant

Ils s’emparent de la danse contemporaine, de Pina Bausch, de Danse avec les stars, de Nadia Comăneci et ses émules, du tango et même du haka (en ces temps de Coupe du Monde de Rugby, on l'a même pas fait exprès)…

En fait dans chaque tableau, ils font une surprise haute en couleur. Des inventions comiques soulignées par les costumes, délirantes variations du tutu devenu tour à tour brassière, chapeau, queue de canard, ou pantalon en forme de pilon pour volatile dansant.

Si la troupe fondée par Philippe Lafeuille est connue pour son autodérision et sa justesse irrésistible dans l’art d’épingler, elle l’est aussi pour sa précision technique et la sincérité de son engagement : l’amour de la danse plus fort que tout. Un pur moment de divertissement qui réussit la prouesse de réunir autant les amateurs de danse que les novices.