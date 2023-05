Mucem. Exposition Barvalo

En langue romani, Barvalo signifie « riche » et, par extension, « fier ». Ce mot polysémique sert de titre à la nouvelle exposition du Mucem, consacrée à l’histoire et à la diversité des populations romani d’Europe. Une histoire indissociable de celle de l’antitsiganisme, contre lequel ceux que l’on continue parfois d’appeler « Tsiganes » luttent depuis un millénaire.

L'exposition

Développée en collaboration avec l’Eriac , l’exposition « Barvalo» a été conçue par une équipe de dix-neuf personnes d’origine romani (Roms, Sinti, Manouches, Gitans, gens du voyage / Voyageurs) et non romani, de nationalités et de profils différents. Elle se déploie en deux parties au Mucem

Depuis les premiers témoignages de leur arrivée en Europe jusqu’à nos jours, la première section de l’exposition met en lumière les ressorts par lesquels les persécutions contre les populations romani, culminant avec l’Holocauste, sont apparues et se perpétuent. Cette première partie traite également du rôle des représentations stéréotypées dans la culture et le folklore. En parallèle, cette partie de l’exposition montre aussi comment les groupes romani se sont exprimés, notamment au travers d’une langue commune, le romani, et ont revendiqué leurs droits dans ces situations d’oppression.

Gabi Jimenez "Caravane sous deux cyprès" 2001. Collection Mucem - Marianne Kuhn Mucem

La deuxième partie de l’exposition propose une réflexion sur les notions d’appartenance et d’identité, en prenant le parti d’inverser le regard du visiteur. C’est l’installation de l’artiste Gabi Jimenez, le Musée du gadjo : on y découvre la

« gadjologie », une science imaginaire et parodique de l’Autre qui se ferait l’écho d’une perception romani. Cet espace se présente sous la forme d’un diorama consacré à la « culture gadjo », révélant ainsi l’absurdité de l’essentialisation de l’Autre quand elle est poussée à son extrême. Il questionne par ailleurs le rôle du musée d’ethnographie comme diffuseur d’une « vérité ». En fin de parcours, une galerie de portraits de personnalités célèbres et moins célèbres témoigne de la richesse des cultures romani et de la fierté des différentes communautés à contribuer à la diversité culturelle des sociétés européennes afin d’affirmer, haut et fort, Barvalo !

Gypsy Warrior . 2015. Fondation Kai Dikhas Kalman Varady. - D. Castellano Cano

Les œuvres

Dans chaque partie, les œuvres d’artistes non-romani côtoient celles de sculpteurs, photographes et peintres romani contemporains afin de permettre aux représentants de ces minorités de donner leur vision de neuf siècles de présence en Europe et d’affirmation culturelle.

L’exposition réunit 200 œuvres et documents (imprimés, vidéo et sonores) issus de collections publiques et privées françaises et européennes, dont le musée du Louvre, le Musée national d’Histoire naturelle à Paris, le musée d’ethnographie de Genève, les Staatliche Kunstsammlungen Dresden, le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, les Archives départementales des Bouches-du-Rhône, les Archives municipales de Marseille, la Médiathèque Matéo Maximoff, le musée de Grenoble, le musée national d’histoire et les Archives nationales de Roumanie, la Fondation Kai Dikhas, l’European Roma Institute for Arts and Culture de Berlin, le Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma de Heidelberg.

Parmi ces 200 œuvres, 62 proviennent des collections du Mucem et 15 ont été spécialement conçues pour l’exposition et produites par le musée : 6 commandes à des artistes romani européens – Luna De Rosa (Italie), Gabi Jimenez et Marina Rosselle (France), Mitch Miller (Écosse), Emanuel Barica (Roumanie) – et 9 créations audiovisuelles (films, carte animée et son).

Portrait de Django Reinhardt 2022 - Emanuel Barico

Activités et événements associés

- Portes ouvertes de l’exposition « Barvalo »

Mardi 9 mai 2023 à 16h00

Mardi 9 mai, découvrez gratuitement et en avant-première la nouvelle exposition du Mucem « Barvalo », qui a pour objet l’histoire et la culture des populations romani d’Europe.

Lors de ce vernissage, un show-case de l'artiste hip-hop Lora Yeniche sera proposé sur la terrasse du J4, suivi d’un set balkanique de DJ Soumnakaï.

- Autour de l'exposition « Barvalo »

Du 12 mai au 21 mai 2023

En écho à l’exposition « Barvalo », qui a pour sujet l’histoire et la diversité des populations romani d’Europe, le Mucem propose les 12 et 13 mai deux soirées pour nous aider à mieux connaître ces cultures, à travers un documentaire radiophonique, un concert de Ramazan Sesler et une projection du long-métrage Gipsy Queen en présence de la comédienne Alina Serban.

Le dimanche 21 mai, un concert d’Alexandra Soumm et d’Illya Amar viendra mettre à l’honneur les mélodies populaires d’Europe de l’Est (dans le cadre du cycle « Classique, mais pas que ! »).

Guitare de Django Reinhardt 1940. Musée de la musique. - Albert Giordan

