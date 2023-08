Nailhac fête la noix samedi 19 et dimanche 20 août 2023

La Confrérie de la Noix du Périgord de Nailhac, en pays de Hautefort, vous accueille pour fêter comme il se doit la noix, ce week-end des 19 et 20 août, à l’occasion de son 17e chapitre. Cette fête est co-organisée avec l’association de chasse de Nailhac, l’association « Hautefort Notre Patrimoine » (HNP), et la Commune de Nailhac.

Samedi 19 août : rendez-vous à 9h devant la mairie pour une balade thématique avec HNP, concours de pétanque l’après-midi, et repas de la chasse le soir. Dimanche 20 août : vide-grenier, marché de producteurs de noix et d’artisans locaux, stands fermiers de restauration le matin, animation musicale pour les enfants l‘après-midi, et paella le soir. Manèges, exposition de vieilles voitures, balades en poneys, feu d’artifice et marche aux flambeaux viendront compléter le programme dominical… sans oublier le défilé des confréries !