Bâtir un futur dans la paix en harmonie avec notre planète

Cette manifestation sur deux thèmes essentiels que sont la transition écologique et la culture de paix offrira de nombreuses animations pour les grands et les petits avec notamment une mini ferme, un spectacle pour les enfants, une course pédestre le matin, ainsi que de nombreux autres stands autour d’un marché de producteurs. Bâtir ensemble un futur dans la paix en harmonie avec notre planète. Ces deux thèmes majeurs indissociables seront les fils rouges de cette journée conviviale et festive.

ⓘ Publicité

Matin :

9h30 : Ouverture des stands dans 4 espaces

Espace nature, mini ferme sur la place de la Mairie

Village de la paix avec des associations œuvrant dans l’éducation à la culture de paix

Énergie et transition écologique, institutionnel, transport…

Marché de producteurs locaux et respectueux de la nature

10h30 : Départ de la course pour la paix

Dans le cadre de l’évènement « Nature en fête – Cultivons la Paix » organisé par la ville de La Bouilladisse, une course pédestre tout niveau vous est proposée le samedi 23 septembre.

Ouverte aux enfants et aux adultes, sur des distances adaptées, chacun pourra courir ou marcher avec la possibilité de venir déguisé pour fêter la paix dans la joie.

Les modalités de la Course pour la Paix

Remplir le formulaire d’inscription du 4 au 20 septembre (inscription gratuite)

Course ouverte aux enfants et aux adultes (accompagnement obligatoire par un adulte pour les enfants de moins de 11 ans)

Retrait des dossards à partir de 9h45 sur le stand de la mairie (place de la Mairie)

Départ à 10h30 avenue de la Gare

Arrivée sur le boulodrome

Parcours sécurisé et fermé à la circulation

Rafraichissement à l’arrivée

Participez à la Course pour la Paix le 23 septembre 2023 à la Bouilladisse - Nature en Fête

11h30 :

Inauguration à la médiathèque du nouveau rayon Culture de Paix, de l’expo des textes sur la paix préparés par les CM2 de Madame Sapino de l’école Paul Eluard et atelier récup « up cycling »

Entre 11h et 16h : envies-enjeux, jeux coopératifs, animation de rue

Midi : espace restauration avec tables à disposition

Après-midi :

14h00 : spectacle pour les enfants dans la salle des fêtes :

Pièce de théâtre « bon débarras »par la compagnie « Force nez »

14h15 : 2 tables rondes dans le jardin pour les parents pendant le spectacle des enfants dans l’esprit de l’arbre à palabres

1er table ronde sur le thème des jardin partagés et leur utilité dans un village comme La Bouilladisse

2nd table ronde Pourquoi cultiver la paix au sein des villes ? Enjeux, moyens

Toute la journée : atelier recyclage présenté par Léo Lagrange animation réalisé par les enfants du village, expo de vêtements recyclés

Toujours les 4 espaces de stands tout au long de l’après-midi.

14h30 : spectacle pour les enfants dans la salle des fêtes :

Pièce de théâtre « bon débarras »par la compagnie « Force nez ».

Entrée libre – Restauration sur place