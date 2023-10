Nice : Bérénice avec Carole Bouquet du mercredi 4 au samedi 7 octobre 2023

La tragédie de Racine sur l’amour impossible de Titus et Bérénice, mise en scène par Muriel Mayette-Holtz avec dans le rôle-titre Carole Bouquet est à voir absolument pour la rentrée du Théâtre National de Nice de mercredi 4 à samedi 7 octobre 2023 à la Salle La Cuisine à Nice. On vous en dit plus.

Illustration - Carole Bouquet et Jacky Ido sont au casting de cette version Niçoise de Bérénice qui ouvre la nouvelle saison du TNN - Théâtre National de Nice Bérénice est une tragédie très célèbre de Jean Racine. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est l’histoire d’amour impossible entre Titus, Empereur de Rome, et Bérénice, Reine de Palestine. Contraints par la raison d’État, ils doivent se séparer malgré leur passion. ⓘ Publicité La mise en scène de Muriel Mayette-Holtz, qui a supprimé les parties s’adressant à Louis XIV, met en valeur la beauté du texte, la profondeur des sentiments et la musicalité des vers. L'atmosphère est à la fois classique et moderne, renforcée par une bande-son originale. [TEASER] Bérénice - Racine - Muriel Mayette-Holtz Cette version, créée à Nice et qui a été la première proposition de la salle La Cuisine, est partie en tournée quelques temps. La presse a salué unanimement ce moment de théâtre qui rend hommage à l’un des chefs-d’œuvre du théâtre français. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Azur, partenaire du Théâtre National de Nice. Bérénice mercredi 4 octobre à 20h, jeudi 5 octobre à 20h, vendredi 6 octobre à 20h et samedi 7 octobre à 15h, salle de la Cuisine à Nice.

