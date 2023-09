Nice : Ita L., née Goldfeld, une histoire vraie

Nous sommes à Paris, décembre 1942. La police française quitte à l'instant l'appartement d'Ita L., née Goldfeld. On lui a laissé une heure pour se préparer avant de les suivre. Une heure entre la vie et la mort. Elle va donc s'adresser à nous et raconter quelques fragments de sa vie.

Ita a existé. Françoise Nahon l'incarne Ita. Sur un texte d'Éric Zanettacci qui est le petit-fils de cette ex-Ukrainienne, qui a fui son pays à la fin de la première guerre mondiale pour rejoindre la France.

