Nice : la fantôme académie ouvre au Théâtre l'Alphabet

La pièce est aussi sélectionnée pour le festival de créations et sera peut-être l'une des pièces lauréates. Elle sera alors programmée au Théâtre Francis Gag de Nice.

ⓘ Publicité

Il était une fois dans un très vieux château tout pourri trois fantômes qui tentaient désespérément de cohabiter : un hyper actif mais aussi hyper chiant, un hypocondriaque et crooner raté et un éternel romantique. Mais voilà qu’un jour quelqu'un se pointe au château et c'est la panique à bord...

Représentations :

8 octobre 16h30

12 octobre 20h30

15 octobre 11h

21, 31 octobre et 10 février, 9 mars à 21h

18 février 16h30