Nice : un festival de créations

Avec le festival de créations, piloté par la Ville et la Métropole de Nice, vous pourrez voir 20 spectacles inédits, réalisés par des compagnies locales, dans 20 lieux culturels partenaires. A Nice, bien sûr, mais aussi à Saint-Laurent-du-Var, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, au Broc...

C’est aussi une compétition qui récompense les meilleures créations. Les lauréats seront ensuite programmés au Théâtre Francis Gag de Nice.

Pour connaître le programme complet et réserver vos places, rendez-vous sur le site du festival.

Vous pourrez assister à des créations originales et variées. Que vous soyez fan de comédie, de musique, de danse, de cirque ou même de marionnettes, vous trouverez votre bonheur parmi les spectacles proposés. En fait, c’est une véritable scène ouverte aux artistes locaux.

Vous pourrez encourager et soutenir les artistes locaux, qui ont besoin de votre présence et de votre feedback. En venant voir ces créations, vous l'avez compris, vous leur faites un beau cadeau. Le public amène une énergie, la personne sur scène fait un cadeau de son travail : en quelque sorte, on participe à une communion, plein d'énergie est échangée. Votre présence, vos encouragements et vos retours sont précieux.

Vous pourrez participer à un événement festif et convivial, qui favorise les échanges et les rencontres entre les artistes et le public, ainsi qu’entre les différents publics. Vous pourrez ainsi faire partie d’une communauté de spectateurs curieux et enthousiastes, qui aiment le théâtre et la culture.