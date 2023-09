"Nouveau départ" la dernière comédie avec Franck Dubosc

Gagnez vos places pour l'avant-première du film "Nouveau départ" et retrouvez Jérôme Prod'homme au côté de l'acteur/réalisateur Philippe Lefebvre et de l'acteur Franck Dubosc sur l'antenne de France Bleu à 17H30 et à l'UGC Ciné Cité de Ludres le 15 septembre à 20h15

Affiche du film Nouveau Départ C'est la comédie du moment à ne surtout pas manquer : avec Franck Dubosc et Karin Viard ⓘ Publicité Le vendredi 15 septembre 17h30, Franck Dubosc et l' acteur/réalisateur Philippe Lefebvre seront en studio avec Jérôme Prod'Homme pour le film "Nouveau départ" (sortie nationale 27 septembre 2023 en salle / 1h 40min / Comédie, Romance De Philippe Lefebvre Par Philippe Lefebvre, Maria Pourchet) Quand on s'aime... ...On se quitte ! Affiche du film de Philippe Lefbvre "Nouveau départ" Alain et Diane ont 30 ans de vie commune. Ils ont tout les deux la cinquantaine. Alain 50 ans aime Diane comme un fou, Diane 50 ans oscille entre déprime et chute libre. Quitter Diane pour réveiller la flamme et l’envie de se retrouver. Nouveau Départ, c’est l’histoire d’une histoire d’amour à quitte ou double. Nouveau Départ - Bande-annonce officielle - UGC Distribution 🎁 Gagnez vos places Ecoutez France Bleu Sud Lorraine pour tenter de gagner vos invitations pour l'avant première de "Nouveau départ", au 03 83 36 20 20 ! ⓘ Publicité