Nouvelle saison au théâtre de Lunéville, un partenariat France Bleu Lorraine

C'est encore une saison riche et variée qui vous attend pour la saison 2023/2024 au théâtre de Lunéville.

Une programmation diversifiée :

La programmation du théâtre de Lunéville est conçue pour satisfaire tous les publics, des amateurs de théâtre classique aux férus d'humour. Voici un aperçu de ce que vous pouvez attendre de cette saison :

Boulevard

Comédie

Hypnose

Magie

One man Show

Théâtre classique et contemporain

Retrouvez entre autres : Marc-Antoine Le Bret (One Man Show), Le petit chaperon rouge (théâtre pour enfant), Diner d'Adieu (comédie), Roméo et Juliette (théâtre classique), ou encore...

Affiche d'Au-delà concert sous hypnose Geoffrey Secco

Lumière sur un des spectacles programmés cette saison au théâtre de Lunéville :

"Au-delà" le mercredi 13 décembre 2023 à 20h30

S’il était possible de vivre un tel voyage initiatique grâce à l’hypnose Ericksonienne et la musique, quelle magie et quel secret pourriez-vous découvrir ? Geoffrey Secco revient sur scène avec un nouveau concert sous hypnose époustouflant : "Au-delà"

Concert sous hypnose II, "AU-DELÀ", le 27 avril 2023 à Poisy (74), bande annonce

Spectacles pour tous les âges :

Le théâtre de Lunéville n'oublie pas les plus jeunes. Des spectacles adaptés aux enfants et aux familles sont régulièrement programmés, offrant une occasion unique pour les enfants de découvrir la magie du théâtre et de la musique en direct.

Programmez votre visite :

Si vous êtes de passage à Lunéville ou que vous y résidez, ne manquez pas l'opportunité de découvrir la magie du théâtre de Lunéville. Sa programmation variée, son histoire riche et son engagement envers la communauté en font un lieu incontournable pour les amateurs de culture et d'arts de la scène.

Pour connaître les dernières mises à jour de la programmation et réserver vos billets, consultez le site web du théâtre de Lunéville ou rendez-vous sur place pour vivre une expérience culturelle inoubliable. Au théâtre de Lunéville, chaque spectacle est une invitation à l'émerveillement, à la réflexion et à l'inspiration.

