Offrez à votre moitié un séjour romantique, un bouquet de roses ou des places pour soutenir l'OM

On vous offre un bouquet de 30 roses avec Florajet.com

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard et donnez la météo de votre commune à l’antenne entre 6h et 8h pour gagner chaque jour des bouquets de 30 roses Florajet , une caméra de sport, des livres de cuisine ou des invitations pour des sorties en famille.

ⓘ Publicité

Offrez un bouquet de 30 roses avec Florajet.com et votre radio - VICUSCHKA

10h à 11h : « Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence et les auditeurs. Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. Tous les participants sont inscrits au tirage du vendredi pour gagner :

un robot de cuisine fabriqué en France

Gagnez votre robot de cuisine made in France dans notre émission "Côté Saveur" de 10h à 11h © Getty - VICUSCHKA

11h à 12h : « Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi, quatre questions pour quatre candidats.

Les meilleurs scores de la semaine remportent lundi et mardi un bouquet de 30 roses offert par Florajet puis de mercredi à vendredi un tote bag collector "Je crains dégun !" . Ensuite ils seront inscrit pour le tirage du vendredi.

Cette semaine, à l'occasion de la Fête du Citron ® à Menton, gagnez un séjour d’une nuit pour deux personnes à l’hôtel de Londres 3* à Menton avec des places en tribune pour le corso des fruits d’or (valable uniquement pour la nuit du dimanche 26 au lundi 27 février)

La Fête du Citron® est un événement unique au monde qui attire chaque année plus de 200 000 visiteurs. © Getty - David C Tomlinson

16h à 19h : « Ici c’est la Provence et C’est bon pour le moral ! »

Jouez au jeu fil rouge de France Bleu Provence de 16h à 19h avec Mélanie Masson et Laurent Menel.

Le principe :

Deux sessions du jeu « Pas de panique » entre 16h et 18h : 30 secondes pour donner un maximum de réponses à la question posée par Mélanie.

Une session du jeu « Vrai/Faux de l’actu » avec Laurent de 18h à 19h : 2 minutes pour deviner si les affirmations sont vraies ou fausses.

Tous les participants au jeu fil rouge gagnent leur sélection pour le grand tirage du vendredi. À gagner cette semaine un séjour dans le Luberon avec une nuit à la Maison d'en Bas des Seigneurs à Cucuron et un repas pour deux personnes au restaurant Morris .

La Maison d'en Bas des Seigneurs est une ancienne demeure à la façade Renaissance de la famille Castillon, Seigneur de Cucuron, puis Vicomte de Cadenet. © Radio France - Stéphanie Defrance

19h à 20h : "100% OM"

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche. Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi. À gagner cette semaine :

Deux invitations pour OM / PSG le 26 février 2023 à 20h45 à l'Orange Vélodrome.

Gagnez vos invitations pour OM/PSG le 26 février 2023 © Radio France

Le Week-end 10h à 11h : « À la recherche de la Cigale d’Or »

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h. Cette semaine un cadeau France Bleu Provence, si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne

Gagnez votre cigale d'or avec la faïencerie Louis Sicard à Aubagne © Radio France

France Bleu Provence est aussi sur les réseaux

Abonnez-vous au compte Instagram de votre radio

Likez la page Facebook de France Bleu Provence ! Des articles sur l'actualité de la région, votre météo, une sélection de replays et podcasts de l'antenne, des vidéos, et la possibilité de commenter tous nos posts. Cliquez sur "J'aime" !

Règlement des jeux de France Bleu Provence