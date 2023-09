Offrez-vous une expérience inédite dans la cathédrale de Bordeaux avec le spectacle immersif “Luminiscence” !

Avis aux amateurs de découvertes et de nouvelles expériences. Si la cathédrale Saint-André de Bordeaux attire déjà les visiteurs en nombre pour la beauté de son architecture, elle va aussi séduire les passionnés de culture et de spectacles. En effet, du 13 octobre au 17 décembre 2023, ce haut lieu du patrimoine girondin va se transformer en salle de spectacle en accueillant le projet “ Luminiscence ”, un événement France Bleu Gironde.

Du jamais vu dans la cathédrale de Bordeaux !

“Luminiscence” est un spectacle pas comme les autres. Imaginé comme un voyage immersif à travers la lumière du temps, ce rendez-vous s’annonce comme l’événement de l’automne en Gironde. Au coeur de la cathédrale de Bordeaux, c’est une expérience immersive, artistique et multi-sensorielle qui sera proposée pour découvrir la richesse de notre patrimoine, à travers un spectacle unique en son genre.

Luminiscence, en partenariat avec France Bleu Gironde, du 13 octobre au 17 décembre 2023

Des artistes de talent

Véritable expérience hors du commun, “Luminiscence” est un spectacle inclassable mené par des artistes talentueux. Parmi eux, Alexis Dufaurre, chef de choeur et d’orchestre de la cathédrale. Ce dernier a créé une musique originale pour plonger les spectateurs dans une ambiance magique. Au casting aussi, Fanfy Garcia, directrice artistique. Elle a imaginé des chorégraphies pour nous transporter dans les airs et nous faire (re)découvrir la beauté de cette majestueuse cathédrale de Bordeaux.

La cathédrale de Bordeaux à la pointe de la technologie

Porté par des artistes à l’imagination débordante, “Luminiscence” s’appuie aussi sur une technologie de pointe. Le meilleur de la technologie de modélisation et projection 3D est au service de ce spectacle. Ces technologies permettent de recréer chaque détail architectural avec précision, permettant ainsi de redonner vie à la nef, ses murs, ses colonnes et ses vitraux. Le résultat : un spectacle visuel inédit présenté pour la première fois à Bordeaux, avant de partir en tournée pour raconter des histoires captivantes et émouvantes et sublimer les cathédrales et basiliques de France.

En pratique

“Luminiscence”, c’est 30 minutes de spectacle son et lumière sur la façade et à l’intérieur, mais aussi des soirées exceptionnelles avec une chorale et orchestre. Du 13 octobre au 17 décembre 2023, 3 spectacles par soir du mercredi au samedi à partir de 19h30. Les concerts live les 21, 27, 31 octobre.

Tarifs

Mercredi- jeudi : adultes 15,80 €, moins de 18 ans 8,80 € Vendredi-samedi : adultes 15,80 €, moins de 18 ans 10,80 € Soirée live : adultes 28,80 €, moins de 18 ans 17,80 €

Une partie des recettes sera reversée pour la rénovation du grand orgue de la cathédrale de Bordeaux.

La billetterie ouvre dès le 6 septembre 2023.