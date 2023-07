Vos invitations au concert de Marcus Miller du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard, donnez la météo de votre commune entre 6h et 7h et gagnez des cadeaux aux couleurs de votre radio (mug, raquettes de plages et livret de recette).

ⓘ Publicité

Donnez la météo et gagnez vos raquettes de plage © Getty - Peter Cade

10h à 11h : « Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence et les auditeurs. Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous.

Tous les participants sont inscrit pour remporter en fin de semaine, à l'occasion de Femmes de Provence à Fuveau du 21 au 25 juillet :

un diner gastronomique et un spectacle historique pour 4 personnes (en famille ou entre amis) pour le 25 juillet à Fuveau

Le Cercle Saint-Michel et 2000 ans d’Histoire en Provence vous proposent un spectacle historique “Femmes de Provence”.

11h à 12h : « La Terrasse »

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi et Dj Jean-Pastis : quatre questions pour quatre candidats.

Les meilleurs scores de la semaine remportent un cadeau France Bleu (fouta, raquette de plage..) . Ensuite ils seront inscrits pour le tirage du vendredi.

Cette semaine, gagnez à l'occasion de Marseille Jazz des Cinq Continents :

un séjour pour deux personnes à Marseille comprenant une nuit d’hôtel en chambre double avec petit déjeuner à l’hôtel Le Rhul ainsi que deux places pour les concerts d' Alfa Mist et de Marcus Miller le samedi 22 juillet 2023 au Théâtre Silvain.

Hôtel Le Rhul : 269 corniche Kennedy 13007 Marseille avec parking si nécessaire (à nous préciser)

Alfa Mist et Marcus Miller samedi 22 juillet 2023 au Théâtre Silvain Aau Marseille Jazz des Cinq Continents

À lire aussi Emission spéciale France Bleu Provence en direct du Marseille Jazz Des Cinq Continents 2023 !

16h à 19h : Le grand jeu de l’été : « Le bruit qui court »

Tous les jours de 16h à 19h, du lundi au dimanche soyez bien à l’écoute de votre radio.

Le principe :

Trois bruits sont diffusés à l’antenne, à vous de les identifier ! Appelez le 04.42.38.08.08 et donnez votre réponse en direct. Si vous avez découvert les trois "Bruit qui court" à vous les cadeaux (invitations aux plus beaux spectacles de votre région, l'essentiel pour aller à la plage et bien plus encore...)

A vous de découvrir les trois bruits et de gagnez de super cadeaux avec votre radio locale de proximité © Getty - Flavio Coelho

France Bleu Provence est aussi sur les réseaux

Abonnez-vous au compte Instagram de votre radio !

Likez la page Facebook de France Bleu Provence !

Des articles sur l'actualité de la région, votre météo, une sélection de replays et podcasts de l'antenne, des vidéos, et la possibilité de commenter tous nos postes. Cliquez sur "J'aime" !