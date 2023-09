Paris-Versailles, un parcours mythique pour tous les coureurs franciliens

25.000 coureurs vont prendre le départ de la 44e édition de la course Paris-Versailles ce dimanche 24 septembre.

Courir, marcher, sprinter, souffler, à tout âge, seul, en couple, entre amis, en famille, avec son club ou avec son entreprise, la course Paris-Versailles a toujours su rassembler les amoureux de la course à pied le dernier dimanche du mois de septembre. Si en 1976, ils n’étaient que 3.000 participants, ils sont cette année, pour la 44e édition, 25.000 à vouloir se mesurer au 16Km de La Grande Classique.

ⓘ Publicité

Le départ sera donné le dimanche 24 septembre à partir de 10h et jusqu’à 11h avec ses vagues qui rendent unique cette épreuve hexagonale... aux pieds de la Tour Eiffel. Les coureurs emprunteront ensuite les quais de Seine jusqu’à Issy-les-Moulineaux d’où ils bifurqueront en direction de Meudon via la redoutable “Côte des Gardes”. Petit passage par la forêt, histoire de reprendre son souffle avant d’attaquer la deuxième difficulté du parcours : la côte du cimetière de Viroflay.

Après ces 2 temps forts, les concurrents descendront vers Versailles via l’Avenue de Paris pour un dernier effort avant le réconfort de l’arrivée au Château de Versailles !

La côte des Gardes, une ascension mythique

Première grande difficulté du parcours, elle est à la fois redoutée et attendue par les coureurs au même titre que l’Alpe d’Huez et le Mont Ventoux pour les cyclistes du Tour de France.

Avec une pente moyenne de 7 % pendant 2 kms, elle est souvent le passage décisif dans la quête de la victoire. Pour tous les autres participants, l’ascension est un moment privilégié où chacun se retrouve face à son courage et rassemble ses forces pour basculer au mieux sur la deuxième partie de la course.

Gagnez votre dossard avec France Bleu Paris

France Bleu Paris, c’est la radio 100% locale en Ile de France pour les franciliens qui bougent !

Partenaire d’événements de toute nature au service de la citoyenneté, de la culture, du patrimoine, de la gastronomie, du sport et de la découverte, votre radio s’est associée à la course Paris-Versailles pour vous permettre de gagner VOTRE dossard et de participer à ce grand événement.

Pour tenter de remporter l’un des 3 dossards, rien de plus simple. Il vous suffit d’écouter France Bleu Paris entre le 18 et le 22 septembre ou bien de remplir le formulaire ci-dessous et de croiser les doigts !

Bonne chance à tous !