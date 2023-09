Participez au World Cleanup Day à Perpignan !

Le World Cleanup Day est une initiative mondiale qui vise à rassembler des millions de personnes à travers le monde pour nettoyer leur environnement local et prendre soin de notre planète. L’an dernier 15 millions de personnes se sont rassemblées dans 190 pays pour ramasser des déchets de toutes sortes**. Cette année encore, Arnaud Hamelin vous emmènera dans les coulisses de cet événement vendredi 15 septembre entre 16h et 19h en direct sur France Bleu Roussillon.**

ⓘ Publicité

Il faut dire que le programme est particulièrement riche et intéressant à Perpignan :

Le matin, lancement du Challenge: « Bien dans notre Têt » par équipe de 4 personnes. Rendez-vous à 9h30 avenue Torcatis, au niveau de la passerelle qui enjambe la Têt (le Passeig), ou sur le parking de la déchetterie, avenue de Broglie, pour une grande opération de nettoyage des Berges de la Têt. En présence des joueurs des Dragons Catalans, de l’USAP et USAP Féminine, des EAJ du Bas Vernet et de la Diagonale, des associations KM.NET et Maison Bleue.

À 11h30 remise des récompenses aux gagnants: des places pour des matchs de l’USAP et des Dragons et des objets dédicacés. Renseignements sur l’opération « Bien dans notre Têt » au : 06 31 78 69 76

À partir de 14h00 Place de la Victoire (au pied du Castillet) : Village des animations et marché de la seconde main

15h30 : défilé de mode, organisé par « Les ateliers d’Émilie » avec la participation des jeunes des maisons de quartiers Maillol, Baléares, St Matthieu et présentation du projet « troc en main ».

De 14h00 à 18h00 : des animations et stands en continue pour toute la famille, autour des enjeux du recyclage, de l’économie circulaire et de la préservation de l’environnement.

• Les équipes des Clubs Rotary et Lions, tiendront un stand de sensibilisation au dépérissement des abeilles avec leur mallette pédagogique. Par ailleurs, ils réalisent une collecte de radiographies anciennes et de lunettes à déposer sur le stand.

• Les équipes de la Propreté urbaine de Perpignan et de la Police municipale seront présentes pour répondre aux questions et faire des démonstrations de matériels et engins.

• Les élèves de la section CAP « Agent de Propreté et d’Hygiène » du lycée Joan Miro présenteront les métiers de la propreté avec démonstrations.

• L’association IDA66 tiendra un stand d’information et de présentation sur la réduction des déchets, le réemploi, l’économie circulaire et le recyclage.

• Les Ambassadeurs du tri de Perpignan Méditerranée proposeront des actions de sensibilisation, des jeux et de l’information sur la valorisation des déchets, textiles, verre, les composteurs, les gestes de prévention.

• La Ressourcerie : structure d’insertion et boutique solidaire, gère la collecte, la réparation, la valorisation et la revente à prix bas d’objets de seconde main.

• L’association Recyclage Catalan (ARC66), spécialisée dans la récupération et le recyclage de matériels informatiques.

• Atelier peinture végétale pour les plus jeunes sur la préservation de l’environnement et des océans avec la compagnie Cielo.

• Création d’objets rigolos et originaux à partir de matériaux de récupération sous un format ludique et participatif pour toute la famille avec l’association « Tambouilles et Vadrouilles ».

• Création de bijoux à partir de matériaux recyclés tels que des boutons, composants électroniques... avec l’association « Gri Gri de maison ».

• « Boire un verre de jus de fruit » animé par l’association « Energ’Ethiques66 » : atelier ludique avec énigmes. Les participants veulent se servir un verre de jus de fruit, et pour y parvenir devront remonter toute la chaine de production, de la fabrication du produit jusqu’à sa fin de vie.

• Atelier de création d’objets en carton recyclé avec « Les meubles en carton » by Pussy.

• Atelier couture et customisation d’habits avec « Les ateliers d’Émilie ».

Et au marché de la seconde main :

• « Les petites chineuses », vente de vêtements vintage et de seconde main.

• Association Arc 66, association spécialisée dans le recyclage d’équipements électriques et électroniques, proposera de la vente et des ateliers de réparation d’ordinateurs.

• « MTL Recyclerie », vente d’électroménager de seconde main.

• « Atypique Couture », couture zéro déchet, vêtements et accessoires, valorisation des chutes de tissus.

• « La Ressourcerie », association spécialisée dans le recyclage proposera des démonstrations de relooking de meubles, réparation de produits informatiques et électroménagers.

• « Segona Shop », prêt à porter de seconde main.

• « La maison de la seconde main », prêt à porter de seconde main.

• Maison de quartier Maillol, prêt à porter de seconde main.

18h00 • Fermeture du Village