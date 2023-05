Participez aux 9e Rencontres Instants Nature de Bouvancourt, les 13 & 14 mai !

Les 13 et 14 mai, Bouvancourt va, une nouvelle fois, vivre au rythme des visiteurs venant participer aux Rencontres Instants Nature.

Pour sa neuvième édition, le festival photo fera, encore une fois, la part belle aux belles photos : animalières, faune, flore, macro, paysages et même photo sous-marine... Le festival photo mettra également la convivialité au cœur de ses deux jours d'exposition.

En effet, 12 sites d'exposition seront mis en place dans le village de Bouvancourt. La mairie et l'église, bien sûr, mais également chez certains habitants désireux d'ouvrir leurs portes aux amateurs de photos.

Venez aux 9e Rencontres Instants Nature de Bouvancourt, les 13 et 14 mai ! - © Philippe Cabanel

Le public pourra notamment découvrir, au gré de ses déambulations, 30 photographes et 300 photos. Parmi les nombreux photographes présents, le public pourra notamment (re)découvrir les univers et partir à la rencontre de Florence Chivaroff, Jérémie Brion, Julie Barbier, Nicolas Frin, Nils Pigerre, Solange Denat, François Bock, Karine Joannard... La liste complète se trouve sur la page Facebook officielle de l'évènement.

De quoi en prendre plein les yeux et avoir des envies de liberté !

Les enfants du groupe scolaire de Muizon auront également un rôle à jouer lors des 9e Rencontres Instants Nature de Bouvancourt , évènement alliant alliant nature et photo, puisqu' ils exposeront leur regard sur la nature, l'écologie et le développement durable : la jeune génération, porteuse d'espoir pour la planète ?

Enfin, une buvette et de la petite restauration seront bien évidemment prévus dans le village.

Tarif : 2 euros pour les deux jours, et gratuit pour les moins de 14 ans.

Venez vous imprégner de la nature et de beaux clichés photographiques samedi 13 mai entre 10 et 19 heures, et dimanche 14 mai de 9 à 18 heures, Bouvancourt !

France Bleu Champagne-Ardenne est partenaire des 9e Rencontres Instants Nature de Bouvancourt.