Passi en concert à Tartas (40) le samedi 18 novembre 2023

Dans les années 90 le rap français s'est octroyé une belle place dans la musique et sur les ondes. Porté par le collectif Ministère Amer et ses fers de lance Stomy Bugsy, Doc Gynéco et Passi. Ce dernier a répondu à l'appel de l'association landaise Bomba Event et se produire le 18 novembre à Tartas.

Passi en concert à Tartas Bomba Event est une jeune et dynamique association montoise qui s'est fixé pour objectif de créer du lien social sur le territoire par le biais de manifestations culturelles. ⓘ Publicité Le samedi 18 novembre 2023 à partir de 20h30 la salle polyvalente de Tartas accueillera une grande soirée musicale avec en tète d'affiche le rappeur Passi. Figure marquante de la musique en France depuis 30 ans, Passi enregistre "Face à la mer" un duo mythique avec Calogero et produit régulièrement de nouveaux talents. Il sera d'ailleurs accompagné de jeunes rappeurs sur la scène de Tartas dont le dacquois Koudax. ⓘ Publicité