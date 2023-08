Affiche Pépinière en Vert les 2 et 3 septembre 2023

Une centaine d'exposants et des animations

Plus de 100 exposants présentent leurs produits et leurs activités lors de cet événement : jardiniers, maraîchers, horticulteurs, pépiniéristes et artisans d'art.

Maraîcher vosgien au parc de la pépinière de Nancy lors de la pépinière en vert en 2021 © Radio France - Léo Limon

Et samedi, à partir de 15h00, deux rendez-vous prévus :

Remise du Prix Emile Gallé

Ce prix littéraire, créé en 1997 par la Société Centrale d’Horticulture de Nancy, récompense tous les ans des ouvrages en langue française, sur les plantes ou les jardins.

Remise des prix du concours « Nancy, MON chien et moi »

Les auteurs des trois meilleurs clichés mettant en valeur leur animal dans des lieux emblématiques de la Ville de Nancy récompensés.

France Bleu Sud Lorraine en direct de Pépinière en Vert

France Bleu sera en direct samedi 2 septembre de 11h00 à 12h30 avec Xavier Montpied.

Au programme, des invités et la découverte des bons produits des marchés aux plantes, légumes et fleurs.

Infos pratiques

📅 Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2023

🕙 De 10h00 à 19h00

📍 Parc de la Pépinière

👛 Entrée gratuite