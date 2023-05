A l’occasion de la St Erasme, l’association Pescadori in Festa propose une fête populaire et conviviale où trois jours durant, Ajaccio résonne aux sons des concerts sur le port Tino Rossi. Les animations pour petits et grands et les repas préparés par les pêcheurs ravissent visiteurs et locaux qui trouvent en cette manifestation tradition et fête populaire.

ⓘ Publicité

Du 1er au 3 juin : FESTIVAL DE LA MEDITÉRRANÉE - Place Foch

Village Méditerranée /Vita Marina • Expo photo de Pierre-Jean Beaux

Du 31 mai au 4 juin, tous les jours à l’Office du tourisme - 3, bd du Roi Jérôme

Exposition Photos de Stephan Le Gallais sur les poissons de Méditerranée

Jeudi 1er juin

Entre 7h et 8h15, fil rouge depuis le port Tino Rossi dans la matinale présentée par Christophe Zagaglia et Evelaine Fontana, avec les moyens vidéo de Via Stella.

11h00/12h Le grand jeu RCFM avec Michaël Andreani

13h30 Festival de la méditerranée PLACE FOCH Village Méditerranée - Vita Marina Expo photo

14h00/20h30 ANNIVERSAIRE RCFM : 40 ANS

14h-16h, Dite a Vostra, avec Jean-Charles Marsily, en direct du port Tino Rossi.

LES CONCERTS : 20h30 HABANA BAND - 21h45 VOCE VENTU