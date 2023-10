Plongez au cœur de la Semaine bleue rémoise consacrée aux seniors, du 16 au 29 octobre 2023

La Semaine bleue est un rendez-vous incontournable pour les retraités rémois. Un moment de convivialité, de découverte et de partage entre les générations. Cette année, on fête d'ailleurs les 10 ans de la Semaine bleue rémoise et sa formule particulière.

Durant deux semaines, du 16 au 29 octobre, les seniors pourront découvrir de nombreuses activités et évènements, tout en étant encouragés à favoriser les contacts avec les jeunes générations.

Grâce aux 70 mécènes et partenaires, plus de 160 évènements seront ainsi proposés, dans la Cité des Sacres, tout au long de cette Semaine bleue.

Chaque retraité doit être rémois et âgé de plus de 65 ans pour pouvoir prétendre à la Semaine bleue. Du 4 au 17 octobre, chaque retraité doit choisir un évènement de son choix, par thématique. Dès le 18 octobre, il pourra ensuite compléter et choisir autant d'évènements qu'il le souhaite.

Pour s'inscrire, il suffit de téléphoner au 03 26 79 03 84 dès à présent.

Le détail de l'opération et de ses différents temps forts est à retrouver sur la page dédiée de la ville de Reims. Parmi les temps forts emblématiques, il y aura bien évidemment la Marche bleue aux Halles Boulingrin ou la grande dictée rémoise à l'hôtel de ville...