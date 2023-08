Port-Vendres fête son bicentenaire avec de nombreux évènements

La ville de Port-Vendres célèbre cette année son bicentenaire en partenariat avec France Bleu Roussillon. Du vendredi 1er au dimanche 3 septembre, un weekend sous le signe de la culture, de la fête et de la convivialité pour célébrer comme il se doit les 200 ans de la ville.

ⓘ Publicité

Le programme :

Vendredi 1er septembre

16h-19h France Bleu Roussillon en direct de Port-Vendres pour une émission spéciale !

16h - Gare maritime : arrivée du Belem avec son escorte de bateaux et le Temps du Costume Roussillonnais

En continu dès 16h sur les quais :

Bodegas et animations

Déambulations musicales

18h - Scène du Port de Plaisance : Ouverture officielle des célébrations

18h30 Farce théâtrale par la Cie Le Franc-Théâtre

21h - Concert Artistas del Gremio

23h - Concert Funky Style Brass

Toute la journée en continu et pendant les 3 jours :

**​ •**Présence d’une flotte de bateaux patrimoniaux méditerranéens

• 3 Quai Joly : Exposition Archeo-Veneris

• Pavillon des Arts : Exposition des Phares et des Barques

• Quai Jean Moulin : Installation artistique Cabine 134

• Centre Culturel : Exposition de la Grande Tapisserie de Port-Vendres

Samedi 2 septembre

9h - Port de Plaisance : Départ de la course Les Escaliers de Port-Vendres, Urban Trail

10h - 12h - Port : Vire Vire de voiles latines

10h-19h - Gare Maritime : Visites du Belem et de bateaux patrimoniaux

En continu dès 11h sur les quais :

• Bodegas et animations

• Déambulations musicales avec les Zykatok, Brass’Eurs Band, Aïoli Beach

15h - 17h - Port : Vire Vire de voiles latines

18h - Scène du Port de Plaisance : Remise de prix du concours "Dessine TON Port-Vendres"

18h - Scène du Port de Plaisance : Concert du Always Drinking Marching Band

20h - Scène du Port de Plaisance : Concert du Panda’s Cover Gang

22h00 - Quais : Grand Spectacle du Bicentenaire

23h - Scène du Port de Plaisance : Concert de Massbeat

Dimanche 3 septembre

10h-19h - Gare Maritime : Visites du Belem et de bateaux patrimoniaux

12h - Église : Départ du défilé des équipages

15h - Quais : Joutes nautiques

18h - Caserne du Fer à Cheval : Contes musicaux du bicentenaire, par Gérard Jacquet et l’Orchestre Symphonique Alénya Roussillon, Direction par Bernard Salles

21h - Caserne du Fer à Cheval : Ciné-concert “Mémoire de Port-Vendres, mémoires de Port-Vendrais” par l’association Docatimages et les musiciens Pedro Soler, Raph Dumas, Thierry Parcé et Emmanuel Larrangé

Toute la journée en continu :

​​​

• Centre Culturel : Exposition de la Grande Tapisserie de Port-Vendres