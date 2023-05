Pour la Pentecôte on ne s'ennuie pas Drôme Ardèche

Les nostalgiques des années 60-70, du rock'n'roll, des Buick et autre Simca ont rendez-vous du 26 au 28 mai parc expo de Valence pour l 'Auto ValeN7 avec Les Forbans, le dessinateur de BD et expert de notre mythique Nationale 7 si bien chantée par Charles Trenet et magnifiquement repris par Sansévérino. Réécoutez l'émission.

Les gourmands ne ratent pas la fête de la pogne et de la raviole à Romans samedi 27 et dimanche 28. On y prépare, on y cuisine, on y déguste la pogne de Romans, cette couronne briochée subtilement parfumée à la fleur d'oranger et les ravioles. On y croise des boulangers, des pâtissiers, des cuisiniers, des gourmets comme Mercotte du meilleur pâtissier sur M6, Norbert Tarayre de la meilleure boulangerie sur M6, Loïc Ballet de Télématin et En vadrouille sur France 2 et France 3 et même Patrice Caillet de France Bleu Drôme Ardèche. Samedi 21H30 Tribute U2. Réécoutez l'émission.

En Ardèche, sur les bords du Rhône à Guilherand-Granges, 110 tourneurs de manivelle participent au festival des orgues de Barbarie . De la musique mais aussi des clowns, des jeux pour enfant, un conteur et même un ventriloque présents samedi et dimanche.

Pour les amateurs de défis et de sports samedi et dimanche, la course de côte du Pin à Saint-Péray (07), près de Valence et la compétition de parapente à Léoncel sur le plateau du Vercors. Réécoutez 100% sports.

Pour les amoureux du végétal, des chants d'oiseaux et des senteurs printanières, pourquoi ne pas visiter un des 12 jardins privés qui ouvrent exceptionnellement leur porte ce week-end en Vallée de la Drôme?

Flyer Rendez-vous aux jardins 2023

Le festival de theâtre amateur se poursuit jusqu'au 3 juin à Valence et les troupes n'ont rien à envier aux comédiens professionnels. Réécoutez les grands invités de France Bleu Drôme Ardèche.

A Crest, en Vallée de la Drôme, au pied de la Tour de Crest, plus haut donjon de France, la fête médiévale "Génération Moyen-Âge " avec son marché artisanal, ses spectacles, son banquet. Sur le marché, vous découvrirez les bijoux et luminaires étonnants de la galinette cinglée. Réécoutez "Circuits courts".