Prades accueille la "Fête des fruits d'automne" ce 8 octobre.

C'est ce dimanche que l'association "El Rastell" vous attend pour que cette "Fête des fruits d'automne" soit belle.

El rastell, râteau où râtelier en français, est cet outil qui rassemble tous les métiers de l'agriculture.

El rastell, c'est surtout cette boutique à but non lucratif qui réunit au plus près producteurs et consommateurs.

Pour en savoir plus sur eux, cliquez sur ce lien :

https://www.elrastell.com/fr/6-p-le-concept-el-rastell.html

Cette journée est placée sous le signe du plaisir, de la convivialité pour régaler autant nos papilles que nos yeux.

Dès 11 heures, les rendez-vous , les évènements culinaires et les animations s'enchainent pour que vous passiez un moment inoubliable.

Au programme : Castellers, marché des producteurs, exposition/ vente d'animaux, balade en calèche et l'immanquable Ouillade cuisinée par Gilles Bascou, le chef des Loges du jardin d'Aymeric à Clara.

France Bleu Roussillon sera en direct de la plaine saint Martin à Prades pour vous faire vivre l'évènement au plus près.

Retrouvez le programme complet de ce 8 octobre en cliquant sur ce lien

https://www.tourisme-canigou.com/sites/tourisme-canigou/files/content/files/fly_def_fruit_automne_2023_2.pdf