Préparez-vous pour le retour de Libourne fête la Confluence du 23 au 25 juin 2023

Qu’elle est belle cette saison ! Qu’ils sont beaux tous ces événements organisés en Gironde. Parmi eux, un incontournable s’annonce comme festif, musical et convivial : Libourne fête la Confluence est de retour du 23 au 25 juin 2023.

Maxime Leforestier sur les quais de Libourne

Pendant trois jours, Libourne fête la Confluence fait bouger les quais de la ville. Au programme : une sieste électro-musicale, des animations pour les enfants, des food-trucks pour régaler nos papilles avec des délices du monde, mais aussi des concerts gratuits. Cette année, c’est Maxime Leforestier qui ouvre le bal. Trois ans après sa Victoire de la musique pour l’ensemble de sa carrière, l’artiste lancera les festivités vendredi 23 juin. Le lendemain, changement d’ambiance avec une soirée électro animée par Møme, Bomel, Sirius Trema et Make Sense qui enchaîneront les sets au bord de l’eau !

Maxime Leforestier, invité d'honneur de Libourne fête la Confluence 2023 © Getty - Lionel FLUSIN

Les enfants fêtent aussi la Confluence

La fête commence dès le vendredi soir pour les enfants qui vont pouvoir se prendre pour des pirates et tester l’escape game de la Capitaine Otarie. Les apprentis pirates vont embarquer sur la Dordogne à bord du Pibale, sans oublier la journée du dimanche totalement consacrée aux enfants avec l’association libournaise “La petite ourse”. Des jeux d’éveil pour les plus petits, des cours de yoga parents-enfants, du chant et de la danse, et une sieste musicale autour d’un brunch dominical.

Rendez-vous sur les quais de Libourne du 23 au 25 pour fêter la Confluence

Ce qu’il faut retenir

Libourne fête la Confluence de retour du 23 au 25 juin 2023 sur les quais de la ville. Toutes les infos et le programme détaillé sur le site de Libourne.