Préparez-vous pour Les Nuits d'Istres

Le Festival

Lancées au début des années 1990, les Estivales d'Istres puis les Nuits d'Istres depuis 2009 ont rapidement su trouver leur rythme et leur place au sein des nombreux festivals qui animent notre région en été.

Édition 2022 :

Le Lieu

C'est au cœur du magnifique Pavillon de Grignan que le Festival Les Nuits d’Istres rythme les étés provençaux pour

le plaisir de tous. Depuis 30 ans, nombre d'artistes de renom ont défilé sur la grande scène du festival : Iggy Pop,

James Brown, Sonic Youth, Alpha Blondy, Paolo Conte, Alain Souchon, Patricia Kaas, Charles Trenet, The

Temptations, Jacques Higelin, Gotan Project, Brian Setzer's, Vanessa Paradis, Veronique Sanson, Morcheeba, Tracy

Chapman et bien d'autres...

En 2023, la Ville d’Istres affirme sa volonté et son engagement dans cette dynamique culturelle et touristique en

invitant à nouveau des monuments de la chanson et de la pop françaises.

Les Artistes

La Troupe du Jamel Comédy Club

Le 6 Juillet à 21h

Le Jamel Comedy Club ***** plébiscité par le public comme par la presse, cette troupe, véritable écloserie des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui à travers un nouveau spectacle collectif

fonctionnant selon la même mécanique que le précédent : les artistes de stand up enchaînent vannes,

sketchs et happenings.

Retrouvez Le Jamel Comedy Club le 6 juillet à Istres - toma abuzz

BIGFLO & OLI**

Le 7 Juillet à 21h30

Un milliard de vues sur YouTube, plus d’un million d'albums vendus, trois Victoires de la Musique, huit NMA : le succès de Bigflo & Oli est incontestable. En quelques années seulement, ils sont devenus une des références de la scène musicale française.

Bigflo et Oli en concert le 7 Juillet à Istres - FIFOU & LOLIE DARKO

ARTHUR H

Le 9 Juillet à 21h

Le poète Arthur H** vient de sortir un nouvel album intitulé “La Vie”, véritable ode à la beauté du monde, sur une base de piano - voix feutrée, en toute simplicité.

Arthur H en concert le 9 juillet à 21h à Istres - ORHAN

DOMINIQUE A

Le 9 Juillet à 21h

Poète, musicien et chanteur aux textes élégants**, Dominique A **présentera son nouvel album. Un moment de musique d’une honnêteté et d’une luminosité foudroyantes.

Dominique A en concert le 9 juillet à 21h à Istres - Jerome Bonnet

MARC LAVOINE

Le 11 Juillet à 21h

Marc Lavoine ****est un artiste aux multiples talents. Comédien aux nombreuses apparitions cinématographiques, chanteur aux onze albums studio, sa carrière artistique s’affirme depuis près de 40 ans. Des collaborations avec de grands noms de la scène française construisent le fil de ses sorties d’albums, de Catherine Ringer à Véronique Sanson en passant par Princess Erika et Grand Corps Malade.

Marc Lavoine en concert le 11 Juillet à 21h à Istres - Laurent Humbert

ZAZIE

Le 11 Juillet à 21h

Artiste phare du paysage musical français, Zazie collectionne les tubes et les prix aux Victoires de la musique. Son dernier album est un voyage aérien qui mêle brillamment pop-rock et rock.

Zazie en concert le 11 Juillet à 21h à Istres - Affiche tournée

