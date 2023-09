Que faire ce week end dans les Alpes Maritimes ?

Vendredi 23 juin

La Patinoire de Nice fête la musique !!

Des 21h15 et jusqu'à minuit venez danser sur la glace de la patinoire Jean Bouin avec un dj qui vous fera bouger toute la soirée, un blind test, et plein de cadeaux à gagner !

Entrée à partir de 4,50 euros

Fete de la musique à la patinoire de Nice

"Ils déménagent", une comédie hilarante au théâtre Bellecour

Un déménagement, ce n'est jamais simple ... Elo et max survivront-ils à cette épreuve terrible dans la vie de chaque couple ? Commence alors la valse des cartons, mais quand la famille et la voisine s'en mêlent, la tension monte !

Avec : Laetitia Russo & Claude Traina

Théâtre Bellecour, 14 rue Trachel, Nice

Journées du Patrimoine de pays et des moulins... du 23 au 25 juin

Depuis 25 ans cette année, ces Journées ont pour objectif de faire découvrir et sensibiliser un large public au patrimoine régional... de partager les savoir-faire et traditions des régions et de sauvegarder l’héritage commun.

Plus de 100 000 visiteurs participent chaque année aux plus de 1000 animations ! Visites de sites, randonnées, circuits de découverte, conférences, expositions, démonstrations de savoir-faire et dégustations, ateliers encadrés par des professionnels, animations pour le jeune public et spectacles seront encore au programme pour cette édition 2023 !

Dans les Alpes-Maritimes, découvrez le programme des animations proposées par les communes de Coursegoules, Gilette, Grasse, La Gaude, Lucéram, Saint-Jeannet, Saint-Paul de Vence, Tourrettes-sur-Loup, Valdeblore et Vence !

Samedi 24 juin

Mickael Montadir en spectacle à la Nouvelle comédie de Nice ....

Mickaël Montadir vous rappelle que si l'homme parfait existe, ce n'est pas lui, et c'est justement ce qui le rend hilarant. Avec énormément d'autodérision, il ne s'épargne rien, et tant pis si sa fierté doit en prendre un coup. Il vous racontera tout pour vous faire marrer, de ses humiliations, jusqu'à son coup de coeur devant trois millions de personnes... Il est drôle, vrai, et vous donne l'impression de passer la soirée avec un bon pote.

Opéra : L'Arche de Noé de Benjamin Britten ...

Samedi 24 et dimanche 25 juin à 15h à l'Opéra de Nice

Eric Oberdorff et Frédéric Deloche ont trouvé avec L’Arche de Noé la matière idéale pour notre opéra participatif. Proposé dans sa traduction française, le splendide petit conte de Britten permettra en outre aux jeunes artistes du CFA de Nice de faire leurs premiers pas sur notre scène.

Soirée de clôture du Festival des Nuits Carrées d'Antibes...

Pour la toute première fois en 2023, le festival consacre une soirée à l’électricité des mots de la chanson francophone, présentée dans ses plus beaux états. l’occasion rêvée d’honorer la langue française, ses auteurs, ses interprètes, ses architectes des mots et leurs mises en musique. parce que c'est surtout cela les nuits carrées : un éclectisme incarné et un savant mélange entre univers musicaux. une signature nous permettant de toujours prendre autant de plaisir à vous faire vivre le festival !

Retrouvez sur scène Stephane Eicher, Emilie Simon, Pierre De Maere et Cara des 19h15 sur l'Esplanade du pré des pêcheurs.

Moratoglou Music Festival du 22 au 25 juin...

Gouttez à une expérience qui va éveiller vos sens grâce au Mouratoglou Music Festival ! Le Mouratoglou Music Festival c’est : 4 soirées exceptionnelles, conçues sur mesure, avec des artistes iconiques tels que Bakermat , Earth Wind & Fire , Ben l’Oncle Soul et enfin Martin Solveig ! Le Mouratoglou Hotel & Resort vous ouvre les portes de son festival de musique unique, dans un cadre idyllique au coeur de Sophia Antipolis. Au programme, diner gourmet et musique. Réservez votre soirée musicale dans un cadre exclusif ! Quatre artistes, pour quatre soirées inoubliables aux concepts différents… Entre soirée DJ Lounge ou dîner-concert , choisissez votre expérience.

Florent Peyre en spectacle à Vallauris....

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première…

Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de cinq animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire !

Le Minotaure, Espace Loisirs Francis Huger, Vallauris Golfe - Juan, France.

Dimanche 25 juin

Ironman France Nice 70.3...

Ville hôte du Championnat du Monde Ironman 70.3 2019, Nice offre ce qu'il y a de mieux pour les athlètes. De la mer à la montagne, le long des palmiers de la Promenade des Anglais, profitez de la beauté de Nice pour courir un Ironman 70.3.

Les soirées estivales du département des alpes Maritimes...

Replongez le temps d’une soirée dans l’univers de Santana, l’emblématique groupe de rock latino des années « Woodstock » qui voit sa musique influencer encore et durablement la culture musicale du XXIème siècle. Un concert à ne pas manquer.