Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (28, 29 et 30 avril)

Vendredi 28 avril

On commence le week-end en douceur avec le salon La Napoule Boat Show à Mandelieu-la-Napoule. Sur 10 000 m² d’exposition, vous pourrez découvrir plus de 350 bateaux de 4 à 25 mètres, dont 80% d’occasion, ainsi que 90 exposants et 100 marques représentant l’univers du nautisme. Vous pourrez également profiter d’animations, de démonstrations et de conseils de professionnels. Le salon se poursuit jusqu’à dimanche.

Si vous préférez rester sur la terre ferme, vous pouvez opter pour le festival Les Visiteurs du Soir à Nice et Villefranche-sur-Mer. Ce parcours libre et gratuit vous invite à découvrir les lieux qui produisent, diffusent et promeuvent l’art contemporain. Rencontres avec les artistes, visites guidées, performances, concerts et projections sont au programme. Le festival se poursuit jusqu’à samedi.

Pour les amateurs de théâtre et d’humour, direction le Théâtre Le Tribunal à Antibes pour assister à la pièce Air , qui parle avec humour de l’intelligence artificielle. Sur scène, un vieux philosophe et son robot tentent de défendre les émotions humaines face à un rival qui prône l’homme augmenté par la technologie. Une comédie déjantée et pleine de rebondissements. La pièce se joue vendredi et samedi.

Enfin, si vous avez envie de chanter et de danser sur des tubes français des années 60-80, ne manquez pas le concert des French Kiss à Beaulieu-sur-Mer . Ce groupe 100% azuréen et 100% féminin va vous faire revivre les plus grands succès de Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Elli Medeiros, Les Rita Mitsouko et bien d’autres…

Samedi 29 avril

Dès le matin et toute la journée c'est la Rade Classique à Villefranche-sur-Mer . Il s’agit d’une démonstration historique de voitures anciennes qui reprend en partie le parcours de la célèbre course de côte de la Turbie, qui fut la première course de côte au monde. Vous pourrez admirer les bolides depuis le quai ou les suivre sur la route de la Grande Corniche. Il y a aussi un village installé.

On peut aussi commencer la journée avec une visite culturelle au Bellandarium à Nice. Il s’agit d’une exposition qui retrace l’histoire de Nice à travers des personnages costumés et des scènes théâtralisées. Située dans la Tour Bellanda, elle nous invite à découvrir les différentes époques qui ont marqué la ville, de l’Antiquité à nos jours. Le Bellandarium est un lieu de mémoire et de culture qui célèbre l’identité Nissarde.

Si vous avez envie de faire le plein de sensations fortes, rendez-vous à l’Azurarena pour assister à l’Antibes International Trampoline Cup . Cette nouvelle compétition réunit 6 nations européennes dans des épreuves individuelles masculine et féminine. De plus, les athlètes français joueront leur place pour le parcours de sélection des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un spectacle impressionnant à ne pas rater !

Si vous aimez les spectacles décalés et poétiques, ne manquez pas Les penseurs se rodent au Théâtre Bellecour à Nice . Il s’agit d’un spectacle mêlant magie, poèmes et humour, avec des joyeux troubadours qui vous feront voyager dans leur univers loufoque.

Pour les enfants (et les grands enfants), direction Saint-Jean-Cap-Ferrat pour voir le spectacle jeune public Les nouvelles aventures de Cendrillon à 15h . Il s’agit d’une adaptation moderne et décalée du célèbre conte de fées, avec des chansons, de l’humour et de la magie. Un spectacle qui ravira toute la famille (en plus un goûter est offert par la municipalité après le spectacle!)

Si vous avez envie de rire, ne manquez pas le spectacle de Régis Mailhot à Levens. L’humoriste, chroniqueur sur France Bleu, vous présente de nouvelles pigeonnades à coups de portraits acerbes et hilarants de la société française. Un spectacle sans concession ni tabou !

Dimanche 30 avril

On termine le week-end en beauté avec la Fête des Roses et des Plantes à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Pendant deux jours (car ça commence samedi 29), vous pourrez admirer, sentir et acheter des fleurs de toutes les couleurs, participer à des ateliers de jardinage pour petits et grands, et découvrir les secrets des neuf jardins thématiques qui entourent la villa Ephrussi de Rothschild. Une occasion unique de vous mettre au vert dans un cadre exceptionnel.

Si vous êtes gourmand, direction Mouans-Sartoux pour la Fête du Miel . Vous pourrez déguster et acheter des miels de Provence, assister à des démonstrations d’extraction de miel, participer à des ateliers pédagogiques sur les abeilles, et savourer des recettes à base de miel élaborées par des cuisiniers réputés. Une fête qui ravira vos papilles !

Si vous aimez la nature et le terroir, rendez-vous à Coursegoules pour la première édition de Coursegoules fête le printemps . Au programme : un marché paysan avec des produits locaux et bio, des animations musicales, des balades à poney, des ateliers créatifs, une exposition photo, une conférence sur les plantes sauvages comestibles, et un repas partagé.

Si vous êtes sportif ou que vous voulez encourager les coureurs, ne manquez pas le Semi-Marathon International de Nice . Cette course mythique relie le port de Nice au port de Saint-Laurent-du-Var en longeant la Promenade des Anglais. Plus de 10 000 participants sont attendus pour cette épreuve qui allie performance et plaisir.

Si vous aimez la danse classique ou que vous voulez découvrir un chef-d’œuvre du ballet, ne manquez pas La Belle au Grimaldi Forum de Monaco . Il s’agit d’une adaptation du conte de La Belle au bois dormant par le chorégraphe Jean-Christophe Maillot et les Ballets de Monte-Carlo. Une œuvre magistrale qui mêle grâce, émotion et humour.