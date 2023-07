Quoi de neuf au Mucem ? Arts Ménagers et Fashion Folklore

Au Salon des arts ménagers, 1923—1983

Exposition du 7 juillet au 8 octobre 2023

Fort Saint-Jean

Bâtiment Georges Henri Rivière (320 m²)

Cette exposition fait partie de la programmation des Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express

« Plateau volant, motolaveur, purée minute », cette triade fait écho à la célèbre Complainte du progrès (Les Arts ménagers) de Boris Vian, diffusée au Salon des arts ménagers de 1956, et dans laquelle le poète énumère avec humour

les appareils plus ou moins fantaisistes qui envahissent le quotidien. Ces objets qui ont véritablement figuré au Salon incarnent l’esprit d’invention et de modernité qui en ont fait sa marque de fabrique. À la croisée des sciences, de l’industrie et de l’esthétique, et au-delà de l’événement commercial, c’est bien une forme de révolution sociale que le Salon a instaurée entre 1923 et 1983.

Pendant soixante ans, le Salon des arts ménagers a accueilli des millions de curieux venus découvrir les nouveautés en

termes d’équipement domestique, d’habitat, d’organisation et de confort du foyer. Dès son origine, les innovations présentées sont photographiées dans un but documentaire et publicitaire : des dizaines de milliers de clichés ont ainsi été produits, témoignant de l’importance du visuel dans la construction d’un imaginaire de l’intérieur idéal. La société entière défile au Salon, pour se montrer, pour présenter, pour revendiquer aussi, comme la suffragette et féministe Louise Weiss en 1936, qui sous forme de performance, y fait la cuisine pour que soit accordé le droit de vote aux femmes.

Cuisine Moderne Studio Orto 57 - 1960 - Musée des Arts Décoratifs Paris

Dans le cadre de la célébration des 100 ans du Salon, cette exposition présente 115 photographies originales et documents issus des fonds des Archives nationales. Ces tirages dialoguent avec plus de 50 objets des collections du Mucem, en particulier ceux exposés au Salon par son ancêtre, le musée national des Arts et Traditions populaires, entre 1951 et 1959. Ce décalage entre modernité et tradition est ainsi rejoué pour illustrer une époque où les intérieurs domestiques se transforment face au progrès, bouleversement qui conduit les équipes du musée à patrimonialiser une société traditionnelle en train de disparaître. Quelques objets marquants des innovations technologiques ayant modifié le mode de vie domestique seront également présentés. Des objets liés aux différentes éditions du Salon (brochures,

tickets d’entrée, catalogue) ou des caricatures publiées dans la presse de l’époque permettront enfin de plonger dans

cette histoire de l’évolution des modes de vie et des goûts, et de mieux comprendre les enjeux sociaux soulevés par le Salon des arts ménagers.

Démonstrateurs de casseroles. Anonyme 1949 - Archives Nationales Pierrefite

Quels sont les objets les plus étonnants que nous verrons dans l’exposition ?

Enguerrand Lascols (commissaire de l'exposition) : "Qu’ils soient issus de la société traditionnelle française ou bien que ce soient des objets modernes proposés par le Salon, tous sont assez étonnants. Ils peuvent témoigner de modes de vie complétement oubliés de nos jours, du battoir à linge au fer à repasser avant l’arrivée de l’électricité. Leurs formes nous montrent d’ailleurs une grande diversité qui n’existe plus aujourd’hui : plat à barbe, gargoulette… Les objets modernes peuvent quant à eux nous faire rire du fait de leur intérêt relatif ; je pense notamment au « quitien » qui comme son nom l’indique sert à accrocher les balais. Mais la palme revient tout de même au robot multifonction « atomixeur » qui, selon

l’embout choisi, peut servir de pulvérisateur de peinture, de mixeur ou de sèche-cheveux. Il vaut donc mieux ne pas se tromper !"

Affiche de l'Expositions des Objets Domestiques à Paris en 1953 - Mucem Marseille

Fashion folklore. Costumes populaires et Haute couture

Exposition du 12 juillet au 6 novembre 2023

Mucem J4, Niveau 2 (1200 m2)

Qu’y a-t-il de commun entre une coiffe tyrolienne et un chapeau Chanel ?

Entre une blouse traditionnelle roumaine et un ensemble d’Yves Saint Laurent ? Ou encore entre une veste de Jean-Paul Gaultier et un plastron breton ?

Les dialogues entre le costume traditionnel et la haute couture, rarement exposés, peuvent sembler fondés sur des contradictions : le costume traditionnel serait le fait d’un groupe, associé à un territoire et symbole de permanence ; là où la haute couture correspondrait à un phénomène globalisé, adossé à des principes comme l’éphémère et le renouvellement et lié à des individualités créatrices. Pourtant, force est de constater que, depuis Paul Poiret, les créateurs ne cessent de convoquer les formes et les imaginaires attachés au costume régional, invitant à une histoire croisée entre les deux domaines.

Robe Larantuka - Franck Sorbier 2008 - Mucem Marianne Kuhn

L’exposition « Fashion folklore » propose un panorama des dialogues entre costume traditionnel et haute couture, depuis la structuration de celle-ci en secteur professionnel dans la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu’aux productions les plus contemporaines. Intimement lié aux évolutions de la pensée folkloriste ou de la notion d’exotisme, le sujet est aussi celui de la création artistique pour laquelle les emprunts, formels ou techniques, ne s’encombrent pas toujours d’intentions idéologiques.

Tout en proposant une lecture historique et contextualisée des modèles exposés, l’exposition met l’accent sur les processus créatifs déployés par les couturiers dans une approche volontairement formaliste. Ce sera l’occasion de revenir sur des enjeux de définition complexes, propres à l’histoire du costume. Tantôt « régional », « traditionnel » ou « folklorique », celui-ci pourra être présenté dans toutes ses complexités terminologiques comme dans la diversité de ses usages et de ses fonctions, diversité bien souvent occultée par l’histoire des représentations.

Manteau Mariée Musulmane - Albanie 20ème siècle - Mucem Marianne Kuhn

Au cœur du projet d’exposition se trouvent les collections textiles du Mucem, ainsi que les nombreux fonds iconographiques portant sur le costume et ses représentations. Mises en regard avec des pièces de haute couture, ces collections témoignent des continuités qui irriguent l’histoire de la mode comme de la porosité des frontières entre créations artistiques et cultures populaires. Au nouveau regard que la création contemporaine permet de poser sur les costumes répond la profondeur historique que ceux-ci offrent aux œuvres des couturiers, dans un dialogue fructueux entre patrimoine et contemporain.

L’exposition présente près de 300 pièces issues des fonds du Mucem et des prêts des musées français et étrangers : Palais Galliera, musée des Arts décoratifs de Paris, musée de Quimper, Musée Yves Saint Laurent - Paris, Musée de la Mode de Marseille, Musée municipal de Bucarest.

Simon Porte Jacquemus investit, au fil de ses collections de prêt-à-porter, les formes de sa Provence natale. Il imagine une collection inspirée du Sud de la France intitulée « Les Santons de Provence ». L’Arlésienne, le Boulanger, le Berger, la Lavandière… tous les codes de l’identité provençale y sont présents, et en particulier la capeline de paille.

Arlésienne. Simon Porte Jacquemus - Jacquemus Paris - Jacquemus

