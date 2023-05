Rando-Moselle : sur les plus beaux sentiers de Moselle du 27 au 29 mai 2023 🥾

Du 27 au 29 mai 2023, c'est plus de 50 randonnées à thèmes qui vous attendent pour (re)découvrir la Moselle et ses richesses autrement. Pour la 15e édition du festival Rando-Moselle, profitez des richesses naturelles, patrimoniales ou même insolites que propose notre région.

ⓘ Publicité

Vitrine de la Moselle

Lieu propice à la randonnée, la Destination Moselle a la richesse de sa nature et de son patrimoine avec (notamment) ses deux parcs naturels régionaux, sa réserve biosphère UNESCO et plus de 3 200 km d'itinéraires ouverts à la randonnée pédestre dont la moitié d'itinéraires également cyclables.

Des balades partout et pour tous

Marche Afghane samedi 27 mai au cœur de la forêt d'Élange à Thionville : apprenez à synchroniser vos pas et votre souffle pour aller toujours plus loin.

samedi 27 mai au cœur de la forêt d'Élange à Thionville : apprenez à synchroniser vos pas et votre souffle pour aller toujours plus loin. Circuit des Festens au Fort Wagner à Verny à la découverte des vestiges militaires du bois de l'Hôpital samedi 27 mai pour une matinée de balade.

du bois de l'Hôpital samedi 27 mai pour une matinée de balade. Balade contée au crépuscule et repas au coin du feu dimanche 28 mai à Colmen.

et repas au coin du feu dimanche 28 mai à Colmen. Parcours connecté "À vélo, sur les traces de Victor Hugo" du 27 au 29 mai à Rodemack.

Retrouvez toutes les sorties nature aux quatre coins de la Moselle sur le site de Moselle Sans Limite. Pour participer aux différentes randonnées, l'inscription est gratuite (sauf mention contraire) mais la réservation est obligatoire via le site de Rando Moselle.

Saint-Quirin, le village du Festival

Tout au long de ses trois jours de festival, vous pourrez retrouver, au stade de Saint-Quirin, des stands tourisme et nature, un marché du terroir, des concerts, un espace "Terre de jeux" et des possibilités de restauration.

Initiative du département de la Moselle et de Sarrebourg Moselle sud, le festival Rando-Moselle propose aussi bien des circuits sportifs en VTT, des balades nocturnes mais aussi des parcours ludiques pour les plus jeunes ou des découvertes insolites à travers les plus beaux paysages de Moselle.