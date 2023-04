Reims Polar, festival du film policier

Deux noms prestigieux sont à l'affiche de Reims Polar 2023 pour désigner les meilleurs films noirs français et étrangers. Cédric Jimenez, réalisateur et scènariste ("BAC nord", "La French", "Novembre"...), est le président du jury et Maxime Chattam, auteur de romans noirs à succès, est le président du jury Sang Neuf, dédié aux nouvelles voix du polar. Vous croiserez également la comédienne Elsa Zilberstein, le réalisateur Olivier Assayas et bien d'autres comédiens et réalisateurs du genre.

ⓘ Publicité

Près d'une soixantaine de films sont au programme de la 3e édition du festival du film policier Reims Polar. Rendez-vous au cinéma Opéraims, place d'Erlon à Reims du 4 au 9 avril 2023.

Vous êtes passionnés de cinéma et plus particulièrement du genre policier ? France Bleu Champagne-Ardenne vous fait vivre l'événement en direct toute la semaine et vous offre vos Pass pour assister à toutes les séances !

À lire aussi Gagnez votre Pass Festival REIMS POLAR 2023

Informations pratiques

Tarifs :

Pass festival : 60 €

Tarif réduit (étudiants, chômeurs, -25 ans) : 40 € – Un justificatif de tarif réduit vous sera demandé avant d’entrer en salle.

Un justificatif de tarif réduit vous sera demandé avant d’entrer en salle. Tarif groupe scolaire : 10 € – la journée par personne

– la journée par personne Le billet à la séance : 10 € – Il peut être acheté en ligne ou sur place à la billetterie de l’Opéraims. Le billet électronique reçu en pièce jointe de votre commande est doté d’un QR Code personnel, conservez-le bien.

– Il peut être acheté en ligne ou sur place à la billetterie de l’Opéraims. Le billet électronique reçu en pièce jointe de votre commande est doté d’un QR Code personnel, Tarif réduit (étudiants, chômeurs, -25 ans) : 6 € – Un justificatif de tarif réduit vous sera demandé avant d’entrer en salle.

Les horaires :

Mardi 4 avril : 10h30 à 12h30 et 14h à 19h

Du mercredi 6 avril au samedi 8 avril : 10h à 12h et 13h30 à 20h30

Dimanche 9 avril : 10h30 à 12h et 13h30 à 17h30

Plus d'informations :

REIMS POLAR 2022 - le best-of du festival !