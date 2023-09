Renaud "Dans mes cordes", sa nouvelle tournée

Renaud a répertoire varié. De la chanson engagée à la mélancolie en passant par l'humour.

Mistral Gagnant, chanson préférée des Français selon plusieurs sondages, c'est lui ! Et évidemment, dans son nouveau tour de chant Dans mes cordes, c'est un moment très attendu. Les chansons Mon amoureux, Son bleu, Cœur Perdu, Marchand de cailloux, C'est quand qu'on va où ? ... sont aussi annoncées.

Et d'après ceux qui ont déjà assisté à un des concerts de la tournée, l'échange est incroyable entre le chanteur, abîmé, et toutes les générations présentes qui reprennent avec lui, des titres emblématiques comme Dès que le vent soufflera.

Néanmoins, le retour de Renaud sur la scène publique suscite une variété de réactions, allant des éloges enthousiastes à des critiques féroces. Certains commentaires négatifs le qualifient de "poivrot" ou "drogué", mettant en avant les ravages de l'alcool. Des critiques qui se concentrent sur la partie visible de l'iceberg, ignorant les ravages invisibles de la dépression, du repli sur soi, de la nostalgie excessive, et de l'hypersensibilité. Ces souffrances, qui peuvent pousser quelqu'un à s'anesthésier avec l'alcool passent souvent inaperçues. Pas pour Renaud, qui est médiatisé. Quand quelqu'un parvient à surmonter ces épreuves, à retrouver confiance en lui et à s'épanouir, il est souvent confronté à un flot de jugements négatifs et de désirs de voir sa rechute.

Qu'importe, la majorité des gens est contente de retrouver le "chanteur énervant", comme il aimait à se qualifier lui-même. A Antibes, il jouera à guichets fermés.

