Rencontres & Racines: La 32ème édition, du 23 au 25 juin 2023

Rencontres et Racines est de retour pour une nouvelle édition. La 32ème, qui se déroulera comme à son habitude , sur le site Japy à Audincourt dans le pays de Montbéliard.

Cette 32ème édition propose une belle programmation composé d'artistes de renom.

Petit résumé de ce qui vous attends lors de ces 3 jours de fête:

Vendredi 23 juin:

Lujipeka scène A, 00h00

Wax Tailor scène A, 22h00

Zentone (high tone x zenzile) scène A, 1h30

Vanupié scène B, 21H00

Samedi 24 juin:

Roméo Elvis scène A, 22h30

Taïro scène A, 18h30

Nikola scène B, 19h30

Tracy de sà x shaolin temple scène B, 23h30

Dimanche 25 juin:

Aldebert scène A, 15h00

Bandikoot Le Yard,

Danitsa scène B, 18h00

Suzane scène A, 21h00

Rencontres & Racines fait partit des festivals incontournables sur le pays de Montbéliard. L'édition 2023 est marqué par une programmation variée, électrique, rythmée et festive afin de plaire a toutes les oreilles . C'est la possibilité d'assisté à 3 jours riche en musique et découvertes.

Sur le site vous pourrez également profiter d'un réel dépaysement grâce aux nombreuse associations se trouvant sur places. Plus de 70 associations culturelles et caritatives, pour vous faire voyager au tour du monde. Alors n'hésitez pas et venez vous rassasier culturellement et culinairement lors de ses 3 jours.

COMMENT VENIR

En voiture:

Plan accès R&R - https://rencontresetracines.audincourt.fr/comment-venir/

N'oubliez pas le co-voiturage !

Un groupe Facebook spécialement créé à l'occasion l'année dernière:

En train:

plan simplifié avec les liaisons TER et TGV - https://rencontresetracines.audincourt.fr/comment-venir/

Voici un plan simplifié avec les liaisons TER et TGV.

En Bus:

Plusieurs lignes de bus partent de Montbéliard pour venir au festival. - https://rencontresetracines.audincourt.fr/comment-venir/

PLUS D'INFO:

Accueil - Rencontres et Racines (audincourt.fr)

