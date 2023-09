Samedi 14 & dimanche 15 octobre - Universités d'automne de la LICRA au Havre

Aujourd’hui presque centenaire, la Licra a inventé, au cours des années 1930, le militantisme antiraciste. La légitimité de celui-ci a longtemps été fondée sur le poids des effectifs militants, la présence territoriale – à travers un maillage de sections –, des réunions et manifestations publiques, des campagnes d’action…

La crise du militantisme, la remise en cause de l’héritage du mouvement antiraciste et la critique de son bilan, l’émergence de nouvelles thématiques et formes d’engagement… nous conduisent à nous interroger sur les manières de porter aujourd’hui, avec efficacité, le combat contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. Professionnalisation des activités ? Spécialisation ? Réinvention de la langue militante ? Militantisme 2.0 ? « Empowerment » ? Logiques partenariales ? Stratégie électorale… ?

De multiples options et expériences doivent être scrutées à l’aune des grandes tendances de l’histoire du militantisme du pôle humanitaire, et d’une actualité polarisée par les discours identitaires et l’omniprésence du numérique.

Programme

Samedi 14 octobre

9h00 : Accueil café

10h00 à 12h30 : Ateliers thématiques des commissions – Au Pasino

12h30 : Buffet déjeunatoire

14h00 à 17h00 : Exposés d’experts et de personnalités

18h30 : Réception à l’Hôtel de ville du Havre

Par Édouard Philippe, maire du Havre, en présence de Mario Stasi, président de la Licra.

21h00 – Soirée festive et fraternelle – Au Pasino

Dimanche 15 octobre

9h00 : Accueil café

10h00 à 12h00 : Exposés d’experts et de personnalités

De 12h00 à 12h30 : Discours de clôture

Par Mario Stasi, président de la Licra.

12h30 : Buffet déjeunatoire