Samedi 23 septembre - Clôture du festival "Rencontrons-Nous en Bray-Eawy"

Dès 18h30, tour de chauffe avec DJ José.

ⓘ Publicité

20h00 Goldman Story pour reprendre tous ensemble les innombrables tubes du chanteur préféré des Français.

21h30 terminez en beauté avec les chanteurs, chanteuses, danseurs et danseuses de la troupe "Les Années Boum" et leur spectacle **"A Plein Tubes" ou les tubes d'hier et les plus populaires d'aujourd'hui s'offrent un bain de jouvence et feront de ce spectacle un moment inoubliable.

Restauration et buvette sur place.