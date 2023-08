Samedi rouge : émission spéciale "Sur la route des vacances" en PACA

L'une des missions de France Bleu : vous accompagner sur la route, en proposant des points réguliers sur le trafic. Et ce toute l'année, encore plus pendant les vacances. Ce samedi 12 août, France Bleu Provence et France Bleu Azur s'unissent pour vous offrir un programme sur-mesure "Sur la route des vacances".

Ce samedi 12 août, de midi à 16h : retrouvez...

des points trafic tous les quarts d'heure , et plus si nécessaire

, et plus si nécessaire du radioguidage en fonction de vos demandes

en fonction de vos demandes de la musique

des jeux et des cadeaux

A gagner : 100 euros de carte-carburant et 100 euros de chèque-cadeau pour vos courses des vacances

Tous les participants à nos différents jeux sont automatiquement inscrits au tirage de 15h55 désignant le grand gagnant d'un bon d'achat de 100 euros valable dans une grande enseigne ainsi que 100 euros de carte-carburant : un sacré coup de pouce pour réussir vos vacances dans le Sud !

A 12h05 et 13h05 : le jeu des plaques d'immatriculation . On y a tous joué, sur le trajet de nos vacances : deviner à quel département correspond la plaque devant soi. On fera la même chose à la radio ! Révisez vos numéros, vos chefs-lieux, vos régions et vos pays pour les plaques étrangères !

. On y a tous joué, sur le trajet de nos vacances : deviner à quel département correspond la plaque devant soi. On fera la même chose à la radio ! Révisez vos numéros, vos chefs-lieux, vos régions et vos pays pour les plaques étrangères ! A 12h35 et 13h35 : le jeu du ping-pong . Deux auditeurs face à face, l'un après l'autre, doivent citer des éléments en lien avec la thématique imposée (exemples : citez-moi des communes de PACA en bord de mer ; citez-moi des personnalités liées à PACA ; citez-moi des monuments de PACA...), en se renvoyant la balle.

. Deux auditeurs face à face, l'un après l'autre, doivent citer des éléments en lien avec la thématique imposée (exemples : citez-moi des communes de PACA en bord de mer ; citez-moi des personnalités liées à PACA ; citez-moi des monuments de PACA...), en se renvoyant la balle. A 12h45 et 13h45 : le jeu du " KoiKiChante ". Retrouvez la chanson et l'artiste que nos auditeurs fredonnent dans leur voiture.

" ". Retrouvez la chanson et l'artiste que nos auditeurs fredonnent dans leur voiture. Et de 14h à 16h : le jeu du "OùKilEst/OùKelleEst". Retrouvez la ville ou le département d'appel d'un auditeur : le gagnant fait à son tour deviner sa ville et ainsi de suite.

Pour nous joindre : un seul numéro (gratuit), le 0805.025.025.

On hâte de vous entendre et de jouer avec vous ! Soyez prudents sur la route, et à samedi, de 12h à 16h sur France Bleu Provence et France Bleu Azur.