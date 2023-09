So Good Festival : un jour et une nuit pour un monde plus solidaire

So Good

So Good est un groupe média engagé et indépendant créé pour raconter les histoires de celles et ceux qui rendent le monde meilleur, enfin moins pire : à travers un magazine, une radio et aujourd'hui la 1ère édition du So good Festival.

Le So good Festival se tiendra pour sa première édition à la Friche La Belle de Mai à Marseille, le 15 septembre. Ce festival unique mêle musique, humour et engagement, et choisit de donner à Marseille une place majeure dans l’engagement et la culture, avec pour ambition de faire de la cité phocéenne la nouvelle capitale de l’impact.

Le So good Festival investit la Friche de la Belle de mai. Rooftop, le grand plateau, la place horizon, le Seita Club sont autant d’espaces qui vont vivre toute la journée au rythme des Talks, masterclass, ateliers, stands up, expériences artistiques… Le public retrouvera également des foodtrucks et espaces détentes tout au long de la journée.

Le pari du So Good Festival ?

Réunir 6500 personnes à la Friche la Belle de Mai pour un jour et une nuit de rires, de rencontres, de créativité, d’engagements, de fête et de musique autour des deux grands thèmes du Festival : l’éducation et la préservation des écosystèmes marins porté par les voix d’artistes, d’activistes et d’humoristes engagés.

Le So good Festival incarne une nouvelle forme d’action collective et d’expérience au service de la transformation positive de la société. Jeunes, entreprises, associations…cet événement s’adresse à tous les acteurs du changement.

Eddy de Pretto et Vitalic s'engagent

Pour sa première édition le So good Festival frappe fort et complète son line-up déjà riche avec 50 artistes musicaux,

humoristes, experts et personnalités engagées avec deux artistes majeurs : Eddy de Pretto & Vitalic

Eddy de Pretto

En 2018, il débarquait avec son titre « Fête de trop » tiré de son premier opus « Cure », un seul morceau lui a suffit pour conquérir nos cœurs et nos playlists. Avec sa voix à la Nougaro, son charisme indiscutable et ses textes percutants, Eddy n’hésite pas à tordre le cou aux stéréotypes. Ciao la masculinité toxique et l’homophobie. Sa musique et ses engagements font de lui un artiste comme on les aime à So good Festival.

Vitalic vient pour faire danser Marseille

Propulsé au sommet de la nouvelle vague électro française avec « Poney » sorti en 2001, Vitalic, Pascal Arbez-Nicolas de son vrai nom, fait partie de club très fermé des plus grands DJ électro. Comparé Mylo par le New York Times il confirme ainsi la fameuse « french touch » et enchaîne les tournées dont la dernière en date en 2022 pour la sortie de son 5ème albums Dissidaence, Episode 1 et Dissidaence, Episode 2. Il se produit notamment à l'Accor Hotel Arena à Paris pour fêter ses 20 ans de carrière. Il viendra enflammer la scène de la Cartonnerie jusqu’au bout de la nuit pour faire danser Marseille.

