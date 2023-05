Soirée spéciale à l'occasion de l'avant-première du film Marinette au Gaumont

test

Le film retrace la vie et le parcours de Marinette Pichon, joueuse auboise qui, au fur et à mesure, s'est fait connaître au sein du club de Saint-Memmie, dans la Marne, avant d'être appelée en Équipe de France. Repérée par un club américain, elle rêve de devenir la meilleure joueuse de foot féminin au monde : sa détermination et son talent vont l'y aider... La légende du foot féminin français a enfin un prénom : Marinette.

Il s'agit de l'adaptation cinématographique de la biographie Ne jamais rien lâcher, parue chez First/Plon en 2018.

Bien que légèrement romancé, le film est une autobiographie réalisée par Virginie Verrier, et comprenant, dans sa distribution, Émilie Dequenne, Alban Lenoir, Fred Testot, Caroline Proust et la jeune Garance Marillier dans le rôle-titre.

France Bleu Champagne-Ardenne organise, pour l'occasion, une soirée spéciale sur son antenne, mercredi 7 juin, dès 18 heures, en direct du cinéma Gaumont Parc Millésime.

Dédiée à la grande famille du football à l'occasion de la première diffusion du film, la soirée est organisée par le Crédit Agricole du Nord-Est.

Dès 18 heures, Fabrice Morvan animera 100% Stade de Reims puis, à partir de 19 heures, échanges sur la grande famille du football : les pionnières, la féminisation du football, le foot amateur, le Stade de Reims... seront ainsi décryptés.

Ensuite, à 20 heures, lancement de la projection.