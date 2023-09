Top départ de la 86e édition du Bol d'Or

Soyez à notre écoute pour suivre en direct la course du Bol d'Or

Avis aux amateurs de motos : la 86e édition du Bol d'Or se déroulera du 15 au 17 septembre sur le Circuit Paul Ricard au Castellet. Des nouveautés seront de mises sur l'événement : concerts, présence exceptionnelle de Johan Zarco, shows mécaniques et aériens, expositions et d'autres surprises vous attendent...

Venez à la rencontre des Wampas, Engine et Johan Zarco sur la grande scène du Bol

De retour en 2022 avec l’album Tempête, les Wampas , incarnés par l'infatigable trublion de la scène punk rock hexagonale, reviendront en grande pompe sur la scène du Bol d’Or le samedi 16 septembre au soir.

LES WAMPAS "MANU CHAO" (avec Patrick JUVET)

Pour lancer la soirée, le groupe Engine prendra possession de la scène ! Après une première prestation réussie en 2022, ce groupe composé d’acteurs du milieu de la moto seront de retour pour vous faire bouger en reprenant des titres mythiques du rock ! Guest aussi talentueux au guidon d’une moto qu’avec une guitare en main, Johann Zarco , pilote MotoGP Ducati Pramac Racing, viendra partager la scène avec le groupe !

DJ Loran mettra quant à lui le feu aux platines toute la soirée du vendredi et samedi jusqu’au petit matin !

Nouvelle configuration du Circuit Paul Ricard

Changements à l’horizon sur le Circuit Paul Ricard , les tribunes installées pour la Formule 1 autour du circuit ont été enlevées, à l’exception du Grand Prix Hall et de la ligne droite des stands ! Si cette nouvelle configuration pourrait s’apparenter être un point négatif, c’est finalement un nouvel atout pour les spectateurs.

Jamais dans l’histoire récente du Bol d’Or au Circuit Paul Ricard, une visibilité sur la piste aussi importante avait pu être offerte. Sainte Baume, Chicane, Bausset, toutes les zones du circuit sont maintenant visibles à 98% !

Qui remportera la course du Bol d'Or ? © Radio France - Lariviere Organisation

Du spectacle tout le week-end sur terre... Et dans les airs

Levez les yeux au ciel avant le départ ! Rafales, hélicoptère, parachutistes… ils seront de retour au Bol d’Or pour un show aérien d’exception, le tout à quelques minutes du grand départ ! Plus tard dans la soirée, le ciel du Paul Ricard s’illuminera à nouveau. Un grand feu d’artifice sera lancé le samedi soir après le concert. Des animations pour tous les goûts : show stunt tout au long du week-end au sein du village Bol d’Or, simulateur moto, parades moto, baptêmes piste, concerts, visite de la voie de la voie des stands, vols en hélicoptère, essais motos au départ du village… demandez le programme !

Les marques seront au rendez-vous sur le Village du Bol d'Or ! Plusieurs constructeurs ont déjà confirmé leur venue au sein du Village du Bol d’Or afin de présenter leurs dernières nouveautés en statique mais aussi à l'essai. BMW, Kawasaki, Suzuki, Aprilia, Honda, CF Moto, Goes, Zontes… chacun y trouvera son bonheur. Au-delà des constructeurs, plus de 100 exposants composeront le Village du Bol, équipementiers, accessoiristes, distributeurs, mais également de nombreux points conviviaux que sont les bars et les restaurants.

Notre animateur Laurent Menel sera présent pour commenter l'événement en fil rouge sur France Bleu Provence le vendredi 15 septembre de 16h à 19h, le samedi 16 de 14h à 19h et le dimanche 17 de 14h à 16h pour des émissions en direct tout au long du week-end. Sensations garanties !