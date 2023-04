Top départ du salon nautique d’Arcachon du 21 au 23 avril 2023

Il y a des rendez-vous qu’on a plaisir à retrouver. Le salon nautique d’Arcachon en fait partie. Véritable vitrine de la filière nautique, c’est l’événement qui lance la saison de la célèbre station balnéaire girondine. Cette année, les amoureux de voile et de nautisme se retrouvent du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2023 pour une 8ème édition riche en animations et en découvertes. Chaque année, près de 60 000 visiteurs se pressent pour admirer les magnifiques bateaux conviés par les organisateurs pour cette grande fête. Pour cette nouvelle édition, les chiffres font tourner la tête : 170 exposants, 450 bateaux à flot et à terre sur plus de 30 000 m².

Les plus beaux bateaux à Arcachon

Parmi les temps forts du salon nautique d’Arcachon, la venue des bateaux d’exception arrive en tête. Après avoir accueilli le Belem en 2022, c’est le célèbre El Galeon qui est annoncé sur les eaux girondines. 51 mètres de long, 320 m² sur 6 ponts, ce navire est la réplique d’un galion espagnol du XVIIème siècle. Impressionnant ! Les visites sont payantes sur réservation de 10h à 19h (de 5 à 10€, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans).

Découvrez le somptueux El Galeon lors du salon nautique d'Arcachon

Autre événement, le public pourra découvrir le Seakite, catamaran laboratoire de l’entreprise Beyond the sea. Rendez-vous pour le baptême de ce navire unique au monde le samedi 22 avril à 18h. Découvrez le programme complet par ici .

Autour du nautisme

Nouveautés, créations, savoir-faire et innovation sont ainsi réunis au salon nautique d’Arcachon. Pendant ces trois jours, les exposants venus des quatre coins du monde partagent leur passion. Mais le salon nautique, c’est aussi une large palette d’animations pour les petits et les grands :

Culte : montez à bord du Nautilus, mythique vaisseau imaginé par Jules Verne (gratuit, inscription sur place)

Découverte avec le musée du canot (visite gratuite)

Laissez-vous tenter par des sensations fortes : faites découvrir l’accrovoile à vos enfants avec une animation d’escalade maritime à partir de 5 ans (gratuit, inscription sur place), faites le grand saut avec votre baptême de plongée et suivez une démonstration d’hélitreuillage…

Mais aussi : jeux géants de la mer, manège des gazelles, sphèravague, initiation à la pêche au lancer pour les enfants, fish truck…

Rendez-vous du 21 au 23 avril 2023 pour le salon nautique d'Arcachon en partenariat avec France Bleu Gironde

Afin de vous faire vivre le salon nautique d’Arcachon, France Bleu Gironde, partenaire de l’événement, vous emmène dans les coulisses. “Aujourd’hui chez vous” s’invite en effet dans les allées de ce rendez-vous des amoureux de la mer. Suivez Olivier Cabrolier le vendredi 21 avril dès 8h et pendant toute la matinée auprès de ces passionnés présents à Arcachon.

Informations pratiques

Le salon nautique d’Arcachon du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2023 de 10h à 19h. L’entrée est gratuite sur le port d’Arcachon, quai Goslar