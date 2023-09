Tour de Corse historique

En 2005, les véhicules historiques de compétition ont fait leur apparition et pour l'année 2018, la course a accueilli 240 concurrents. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus belles épreuves historiques mondiales.

18 spéciales pour la 23e édition

Cinq jours de compétition dans une ambiance unique entre les concurrents, spectateurs et habitants des communes traversées, sur un parcours inédit de plus de 1000 km, composé de 18 spéciales sur routes fermées soit 380 km chronométrés en alternant avec 620 km de liaisons. (Peut être soumis à des modifications.)

Les catégories : VHC / VHRS / LÉGENDE

Sont éligibles au VHC :

- Les véhicules historiques de compétition de 1947 à 1985 disposant d’un PTH.

- Les véhicules du groupe classic de compétition de 1977 à 1981 disposant d’un passeport trois volets.

- Les véhicules de compétition de la période J2 (1986 à 1990) disposant d’un PTH

Sont éligibles au VHRS :

Les véhicules de plus de 25 ans, quatre moyennes au choix (Haute - Intermédiaire - Modérée - Basse) disposant d'un laisser passer historique.

Sont éligibles au Légende :

Les véhicules à partir de 1947.

Programme :

5 jours / 5 étapes (+/- 200 km/jour)

Tarif : 4 280,00 euros

Tarif pour les -1 300 cm³ : 3 430,00 euros

