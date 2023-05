Tous les ans, il est attendu avec impatience...Et bien réservez votre fin de semaine, c'est enfin le FIMU !

Qui dit week-end de la Pentecôte dit FIMU

Le Festival International de Musique Universitaire transformera, une fois de plus, la cité du Lion en une majestueuse scène musicale avec, comme pays mis à l'honneur : le Canada et son parrain Emile Bilodeau.

Du 25 au 28 mai 2023, un millier de musiciens étudiants et amateurs originaires d'une trentaine de pays différents, vous feront voyager et vous embarquerons dans une ambiance conviviale, familiale et festive.

Au programme : des centaines de concerts gratuits dans toute la ville, 22 scènes à découvrir, des styles de musiques variés passant du jazz à la musique classique, de l'électro aux musiques du monde.

Teaser du FIMU 2023

Un petit creux ? une petite soif ? vous trouverez tout ce qu'il faut pour satisfaire vos envies sur place.

Pour vous aidez à planifier votre FIMU, voici sa programmation .

Cette année encore, le FIMU a pensé aux petits festivaliers et leur a réservé un programme spécial et des animations rien que pour eux. Il serait dommage de ne pas leur en faire profiter.

Programme FIMU des enfants

Comme diraient nos amis canadien : " lâchez votre fou, vous allez avoir du fun ! ".