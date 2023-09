Trinat'Emploi, le salon de l'emploi et de la formation à Saint-Louis

Trinat'Emploi à Saint-Louis c'est le 6 octobre, au Forum Jean-Marie Zoellé, Place du Forum, de 9h à 18h.

Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ? Vous souhaitez créer votre entreprise ? Vous ne savez pas comment aborder la question ? Rendez-vous au salon de l'emploi de Saint-Louis pour vous aider dans vos démarches, trouver des interlocuteurs pour vous guider, des ateliers pour aborder un entretien d'embauche, ...

France Bleu Alsace vous propose une émission spéciale le mercredi 4 octobre de 9h à 10h avec les acteurs de Trinat'Emploi et les témoignages des créateurs d'entreprises, les porteurs de projets. Nous découvrirons l'expérience de Jawad Khcyilaat, un entrepreneur qui a son entreprise depuis 3 ans (fabricant et vendeur de literie bio). Nous ferons également le point sur le dynamisme et les opportunités du territoire de Saint-Louis agglomération.

Trinat'emploi 2023 salon de l'emploi, de la formation et de la création d'entreprise en Sud Alsace