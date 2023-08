"Un cœur gros comme ça !!" Le plus grand dessin GPS du monde pour sauver des enfants malades

Frédéric et Mathilde se lancent ce défi "un cœur gros comme ça" et poursuivent 3 objectifs :

Récolter un maximum de fonds pour aider l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque

Partager au plus grand nombre les valeurs de l’aventure de proximité, du dépassement de soi et de la solidarité.

Vivre une aventure père-fille exceptionnelle

Un père et une fille qui aiment l'aventure

Mathilde, 16 ans, et Frédéric, 43 ans, habitent à Aix-en-Provence.

Ils ont déjà réalisé le tour de l’Ile de France en Tandem et en autosuffisance totale en 2020. 550km en 4 jours.

Mathilde est en classe de 1ère, pratique l’athlétisme et le piano. Elle aime l’aventure et la nature comme son père. Frédéric est actuellement directeur général adjoint d’un site culturel. Ancien journaliste pour BFMTV et TF1 (Sept à Huit), il incarnait entre autres l’aventure et le dépassement de soi sur ces médias. Il a notamment participé à plusieurs des ultra-trails les plus difficiles du monde (Marathon des Sables, Diagonale des Fous, TREG, UTMB). Il a aussi réalisé plusieurs traversées de la France à vélo.

Frédéric et Mathilde © Radio France - Maël Lerner

Un record du monde

Ce dessin qu’ils réaliseront sur un vélo tandem du 16 au 31 aout 2023 sur une grande partie de la France. constituera le record du monde du plus grand dessin GPS réalisé à vélo qui est actuellement de 1025km.

Récolter des fonds pour Mécénat Chirurgie Cardiaque

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde permet à des enfants atteints de malformations cardiaques originaires de pays défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela est impossible dans leur pays faute de moyens techniques ou financiers.

Logo Mécénat Chirurgie Cardiaque

Hébergés par des familles d’accueil bénévoles dans 9 villes de France, plus de 4000 enfants ont été pris en charge depuis la création de l’Association en 1996.

Le challenge Un Cœur gros comme ça !! doit permettre de réunir des fonds pour aider cette association afin que d’autres enfants puissent être opérés. Le cout d’une opération est de 12 000€.

Pour réaliser un don cliquez ici .

Mécénat Chirurgie Cardiaque est une Association d’intérêt général. Cela vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôts de 75 %, en tant que particulier dans la limite de 1 000€ et 60% déductible de l'impôt société dans la limite d'un plafond de 20 000 €uros pour les entreprises.