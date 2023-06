Un évènement ludique pour petits et grands, l'exposition Playmobil les 17 et 18 juin 2023👩‍👩‍👦‍👦

L' exposition aura de quoi émerveiller le public et sans nul doute fera retomber en enfance les plus nostalgiques. Venez vivre et partager votre passion le temps d'un week-end.