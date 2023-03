Un festival autour de la musique pour les plus jeunes à Marseille !

Un festival musical, mais pas seulement

Pour sa neuvième édition, le Festival Babel Minots explore toutes les formes de spectacles pour enfant : des concerts, des contes, des siestes sonores, des cinéconcerts et du théâtre musical.

Tourné vers les générations futures, Babel Minots voit dans l'éveil artistique, l’outil parfait pour bâtir le monde de demain. Certaines représentations sont accessibles et adaptés aux enfants de moins d'un an !

Plus qu'un simple festival, Babel Minots prévoit également des événements dédiés à un public scolaire et des rencontres entre professionnels autour de tables rondes, d'ateliers, de temps de formation et de conférences rassemblant les acteurs nationaux de la filière.

Preuve que Babel Minots ce n'est pas que de la musique, vous pouvez visionner le court métrage oscarisé "Pierre et le Loup" le 2 avril ! Un moyen d'initier les plus jeunes au septième art.

Pierre et le Loup / Court métrage

Les informations pratiques pour ne rien rater

Découvrez les 21 lieux qui accueillent le festival à travers Marseille (et ailleurs) sur le site de l'événement . Vous retrouverez également la programmation et les informations utiles pour assister à la représentation de votre choix. Un grand nombre d'événements sont gratuits !

BABEL MINOTS 2022 - Aftermovie

Certaines représentations affichent déjà "complet", ne perdez pas de temps et réservez votre place !